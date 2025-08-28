El Granada prioriza el fichaje de Vencedor para la medular

El Granada prioriza el fichaje de Unai Vencedor para la medular sobre el de un delantero incluso, según pudo saber IDEAL por fuentes de mercado, ... aunque los acontecimientos marcarán hasta qué punto varía este escenario con el paso de los días y hasta el cierre del periodo de incorporaciones en la medianoche del lunes. El centrocampista del Athletic de Bilbao contempla el interés rojiblanco por su cesión pero aún espera alguna oferta de Primera división tras dos préstamos consecutivos en Segunda con el Eibar y el Racing. El Granada se resigna a resolverlo todo sobre la bocina.

Unai Vencedor, de 24 años, no cuenta para Ernesto Valverde y ya se quedó sin convocar para el partido contra el Rayo Vallecano tras sentarse en el banquillo durante la jornada inaugural con el Sevilla. Durante sus cesiones en Segunda división con el Eibar y el Racing acumuló 46 titularidades entre los 76 partidos en los que actuó, con un rendimiento algo irregular. No tuvo ni un minuto, por ejemplo, durante la visita del Granada a los cántabros en la última jornada de la temporada pasada. En la categoría de plata le pretenden también Córdoba, Málaga y Zaragoza.

Vencedor jugó su último partido oficial con el Athletic en 2023 pero mantiene una ficha alta desde la última revisión de su contrato, en 2022, tras una renovación previa ya en 2021. Entonces venía de destacar mucho con Marcelino García Toral como entrenador, pero su protagonismo fue a menos con Valverde. Queda por ver el acuerdo al que pudiera llegar el Granada para aliviar esa carga salarial. Ayudaría a la inscripción del centrocampista el margen aún disponible por la rescisión de Pablo Insua tras el traspaso de Lucas Boyé al Alavés también.

Opciones arriba

En cuanto al delantero, todo pasa por la salida de Shon Weissman, con el interés del Wolfsberger austriaco en el que explotó como goleador años atrás. El Granada estudia la opción de Mohamed Bouldini, a quien el Deportivo de La Coruña estaría dispuesto a liberar bajo cesión con una opción de compra no obligatoria de acuerdo a 'La Opinión'. Fue revulsivo en las dos primeras jornadas, también en Los Cármenes, tras no pasar de un gol la temporada pasada.

Sí parece del todo improbable la salida de Carlos Espí del Levante salvo que los granotas fichasen otro delantero. Muchos equipos de Segunda división preguntaron por su cesión durante el verano, siendo el Mirandés y el Zaragoza los más interesados. A los jabatos les llegará Alberto Martí, 'ex' de los maños precisamente, prestado por el Valencia.

También saldría bajo préstamo Etienne Eto'o del Rayo Vallecano, pero esta opción ha perdido fuelle al buscarse un delantero con más bagaje en Segunda división. Todo dependerá, no obstante, de si Weissman sale o no al Wolfsberger.