Unai Vencedor camina junto a Berenguer durante la visita del Athletic al Liverpool este verano. Athletic Club

El Granada prioriza el fichaje de Vencedor para la medular

El centrocampista del Athletic contempla el interés rojiblanco por su cesión pero aún espera alguna oferta de Primera división

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 28 de agosto 2025, 13:01

El Granada prioriza el fichaje de Unai Vencedor para la medular sobre el de un delantero incluso, según pudo saber IDEAL por fuentes de mercado, ... aunque los acontecimientos marcarán hasta qué punto varía este escenario con el paso de los días y hasta el cierre del periodo de incorporaciones en la medianoche del lunes. El centrocampista del Athletic de Bilbao contempla el interés rojiblanco por su cesión pero aún espera alguna oferta de Primera división tras dos préstamos consecutivos en Segunda con el Eibar y el Racing. El Granada se resigna a resolverlo todo sobre la bocina.

