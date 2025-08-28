Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mohamed Bouldini camina por el interior de Los Cármenes durante su reciente visita. Deportivo

Mercado de fichajes

El Granada y el Deportivo tratan un intercambio de cesiones entre Stoichkov y Bouldini

Cada club asumiría el salario del atacante que recibe y también de su amortización, con opciones de compra voluntarias

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 28 de agosto 2025, 18:51

El Granada y el Deportivo de La Coruña tratan un posible intercambio de cesiones entre Stoichkov y Mohamed Bouldini, según avanzó el periodista Ángel García ... y pudo confirmar IDEAL. Cada club asumiría el salario del atacante que recibe y también de su amortización, con opciones de compra voluntarias a final de temporada. El entrenador del conjunto gallego, Antonio Hidalgo, ya tuvo a Stoichkov en el Sabadell cuando marcó once goles en Segunda división durante la campaña 2020/21.

