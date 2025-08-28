El Granada y el Deportivo tratan un intercambio de cesiones entre Stoichkov y Bouldini

El Granada y el Deportivo de La Coruña tratan un posible intercambio de cesiones entre Stoichkov y Mohamed Bouldini, según avanzó el periodista Ángel García ... y pudo confirmar IDEAL. Cada club asumiría el salario del atacante que recibe y también de su amortización, con opciones de compra voluntarias a final de temporada. El entrenador del conjunto gallego, Antonio Hidalgo, ya tuvo a Stoichkov en el Sabadell cuando marcó once goles en Segunda división durante la campaña 2020/21.

El perfil de Bouldini respondería mejor a las carencias que Pacheta observa en su plantilla, sin un delantero centro natural más allá de Jorge Pascual tras la venta de Lucas Boyé al Deportivo Alavés ya que Shon Weissman sigue en la rampa de salida. El de Stoichkov, sin embargo, sí vendría a replicarlo José Arnaiz y el propio Pascual, que también hace las veces de segundo punta.

Bouldini, de 29 años y con contrato hasta 2028 con el Deportivo, ejerció de revulsivo en las dos primeras jornadas; también durante la victoria de su equipo en Los Cármenes. La temporada pasada marcó un único gol, con seis titularidades en veinte partidos. El club coruñés pagó 300.000 euros al Levante el verano pasado. Con los granotas hizo hasta ocho por curso de 2022 a 2024 tras destacar con siete en el Fuenlabrada.

Stoichkov, de 31 años y con contrato hasta 2027 con el Granada, fue titular en las dos primeras jornadas tras reseñar Pacheta que había dado «un paso adelante». Tampoco pasó de un único gol la temporada pasada, con diez titularidades entre dieciséis partidos. Los rojiblancos pagaron dos millones y medio de euros por él al Alavés el pasado invierno como recambio de pretendido rendimiento inmediato de Myrto Uzuni.

Hongla rechaza Grecia

Por otro lado, el Aris de Salónica insiste por Martin Hongla pero el centrocampista camerunés sigue negado a marcharse a Grecia. Tanto el club como el futbolista permanecen abiertos a su salida en caso de que sea beneficiosa para las dos partes, pero por ahora sin un destino que convenza al jugador africano.