Una vuelta al cole de reencuentros y primeras veces

Se acabó el tiempo. El primer día de colegio ya está aquí. Este miércoles los alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial de la provincia ... de Granada vuelven a las aulas para arrancar un nuevo curso. En la capital, las mochilas con ruedas, las cartulinas y los uniformes ya han reconquistado las calles.

Desde primera hora, en el entorno de la Caleta se han dejado ver familias enteras que, frente a las puertas del CEIP Victoria Eugenia, han compartido un abrazo antes de que sus caminos se separen. No faltan sudaderas de Stitch y mochilas de Minnie Mouse. Los pequeños, decididos y sin soltar una sola lágrima, se van a clase, y los mayores, a trabajar. No queda otra. Hay que retomar la rutina.

El movimiento es evidente en el centro de Granada. Al caos habitual de cada mañana en la zona de Méndez Núñez, hoy se suma una estampa que recuerda la normalidad. Frente a algunos centros, los coches se suceden en segunda fila. Padres y madres bajan corriendo para dejar a los niños en manos de los maestros. Un beso y «hasta luego, cariño».

En el Regina Mundi, la directora, María Ángeles Moreno, y otras maestras reciben a los alumnos en la puerta del patio. «Están entrando de forma escalonada, primero los mayores de Primaria y luego los pequeños. Están llegando todos sorprendentemente felices este año. Les hemos preparado muchas actividades», cuenta. Hoy va a ser un gran día.

Ya lo está siendo, desde luego, para Coral. A sus 7 añitos, esta pequeña, rubia y de ojos claros, vive hoy su primer día de colegio en Granada. Su madre, Maite, cuenta que a las dos de la mañana aún estaba despierta «por los nervios». Hace solo una semana que la aceptaron en el Regina Mundi. La familia acaba de llegar de Cataluña y la niña no puede estar más emocionada por hacer nuevos amigos. Empieza segundo de Primaria y llega «súperpreparada» con su mochila rosa y una cartulina a juego.

En otros centros, como Fuentenueva, la Presentación en Gran Capitán o Alcazaba en el Zaidín, la hora de entrada se ha previsto algo más tarde, pero no por eso se vive con menos intensidad. Así es el primer día de colegio, un batiburrillo de emociones que solo deja entrever las ganas –y la necesidad– de volver a la rutina.