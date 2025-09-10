Motril da la bienvenida al nuevo curso escolar con más de 4.700 alumnos en las aulas El Ayuntamiento refuerza el inicio del curso con mejoras en infraestructuras y las nuevas incorporaciones de conserjes

Motril ha vivido este miércoles un día cargado de ilusión, nervios y reencuentros con el inicio del curso escolar en los centros públicos y concertados. Más de 4.700 niños y niñas han regresado a las aulas tras el verano.

La concejala de Educación, Magdalena Vanqueri, visitó esta mañana a los alumnos del CEIP Francisco Mejías para acompañarlos en su primer día de clases. Vanqueri destacó la importancia de esta etapa para los más pequeños, que «se adentran en el maravilloso mundo del aprendizaje» y tienen la oportunidad de reencontrarse con sus amigos.

«Durante el verano se han llevado a cabo numerosas tareas de mantenimiento que los colegios nos trasladan como necesidades prioritarias. Quiero agradecer el esfuerzo de mantenimiento, parques y jardines, limpieza y, por supuesto, a los directores de los centros, que trabajan mano a mano con nosotros», subrayó la concejala.

Por su parte, la directora del CEIP Francisco Mejías, Carmen Sánchez, mostró su satisfacción con el inicio del curso, destacando la organización de las entradas escalonadas y la incorporación de un nuevo conserje en el centro. «Estamos muy contentos porque por fin tenemos un conserje que atiende cualquier necesidad inmediata. El ambiente ha sido muy positivo, incluso los más pequeños han iniciado el curso sin apenas lloros», explicó.

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, también valoró el arranque escolar y remarcó el compromiso del Ayuntamiento con la mejora de los centros educativos. «Este año hemos solventado uno de los problemas más demandados, la falta de conserjes, y hemos dotado a los colegios de personal mantenedor que, además de abrir y cerrar, realiza pequeñas reparaciones diarias que alivian la carga del área de mantenimiento», señaló.

Asimismo, la regidora anunció que ya está en marcha la adjudicación de las obras de renovación de baños en varios colegios de la ciudad, entre ellos el Mariana Pineda, el Pablo Picasso y Los Álamos, con el objetivo de que estén listos antes de final de año. También se prevén mejoras en pistas deportivas y otras instalaciones que superan las competencias básicas de mantenimiento.