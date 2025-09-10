Almuñécar arranca el curso escolar con casi 1.800 alumnos El Ayuntamiento destaca que ha ejecutado mejoras en infraestructuras, ampliado la limpieza y reforzado la puesta a punto de colegios y escuelas infantiles

El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, junto a los concejales de Educación y Mantenimiento, Alberto García Gilabert y Francisco Rodríguez, respectivamente, ha dado la bienvenida este miércoles a los casi 1.800 alumnos de primaria que han comenzado sus clases en el curso 2025/2026, así como al profesorado y equipos directivos, deseándoles «un curso fructífero, tanto en el ámbito académico como en el personal y social, donde los alumnos sigan adquiriendo conocimientos, valores y experiencias que les permitan crecer, formarse y convivir en un entorno de respeto y compañerismo. Queremos que este nuevo curso sea una etapa de logros, aprendizajes compartidos y motivación renovada para toda la comunidad educativa».

Ruiz Joya ha agradecido de manera especial la labor de los equipos directivos y de conserjería de los centros educativos, así como el esfuerzo coordinado de diferentes áreas municipales como Mantenimiento, Limpieza y Jardinería, que han trabajado «intensamente» durante las últimas semanas para que todo estuviera listo desde el primer día.

«El compromiso de este equipo de gobierno con la educación es firme: queremos que nuestros escolares disfruten de instalaciones seguras, limpias y en las mejores condiciones posibles, porque invertir en la educación de hoy es garantizar el futuro de Almuñécar»- ha subrayado el alcalde.

Por su parte, el concejal de Educación, Alberto García Gilabert, ha destacado que «es una satisfacción comprobar cómo cada año seguimos avanzando en la mejora de nuestros centros educativos. Esta inversión es también un reconocimiento a la comunidad educativa, a los docentes, a las AMPAS y a las familias, que son parte esencial de este esfuerzo común. Nuestro objetivo es que los niños y niñas de Almuñécar y La Herradura vivan su etapa escolar en espacios dignos y adaptados a sus necesidades».

En total, el Ayuntamiento de Almuñécar ha destinado 514.000 euros a la mejora y puesta a punto de los colegios y escuelas infantiles del municipio. Entre las actuaciones destacan la renovación de la solería del comedor y un aula en el CEIP Arcos de Torrecuevas (10.000 €), la rehabilitación de la estructura de la pista deportiva y mejoras de pintura y aislamiento en el CEIP Virgen de la Antigua (18.000 €), así como las obras en el CEIP Río Verde, donde se han creado nuevos baños, separado aulas, sustituido el pavimento de la pista infantil e instalado una cocina de gas para el servicio de comedor (40.000 €).

A ello se suma el plan de choque de limpieza puesto en marcha por la concejalía de Medio Ambiente, dotado con 446.882 €, que ha permitido reforzar la limpieza en los siete colegios de primaria y las seis escuelas infantiles, con dos horas extra de cobertura diaria durante todo el curso, además de un dispositivo especial en patios y pistas deportivas.

Para concluir, el responsable municipal de Educación ha destacado que estas inversiones se incrementarán a lo largo del año, con nuevas actuaciones de mantenimiento y mejora de todas las instalaciones.

