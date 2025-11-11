La villa «de lujo» con piscina y olivar que se vende en una comarca de Granada por 280.000 euros
Cuenta con 6 dormitorios y 5 baños en un parcela privada de 5.000 m²
Camilo Álvarez
Martes, 11 de noviembre 2025, 13:17
Puede ser un refugio para escapar del ajetreo diario, una inversión o un lugar para vivir donde la naturaleza y el aire libre son protagonistas ... en el día a día. Eso es lo que promete una propiedad a la venta en uno de los lugares más atractivos de la provincia de Granada: la Alpujarra.
«Un lugar donde el aire es puro, el silencio es dorado y la naturaleza te abraza desde cada rincón». Así lo asegura el anuncio que está publicado en la página de la inmobiliaria Spanish Property Expert, especializada en localizar inmuebles a la venta en lugares con encanto para inversores extranjeros, principalmente.
Este «refugio rural» se encuentra en Alcútar, una localidad de poco más de 150 habitantes que pertenece a Bérchules. Cuenta con una villa independiente de 6 dormitorios y 5 baños en una parcela privada de 5.000 m² rodeada de olivos y árboles frutales. Además, la propiedad cuenta con una piscina.
Las características principales son:
-6 amplios dormitorios y 5 baños completos.
-290 m² construidos en 5.000 m² de terreno.
-45 olivos, además de cerezos, perales y aguacates.
-Piscina privada con panorámico al mar.
-Área de barbacoa y múltiples terrazas para disfrutar al aire libre.
-Amplio garaje y zona de aparcamiento.
-Agua de riego propia, además de agua corriente y electricidad.
-Calefacción central por gas.
La vivienda fue construida en 1997 y se ofrece como «una casa familiar, retiro de vacaciones o un inversión en turismo rural».
