La villa «de lujo» con piscina y olivar que se vende en una comarca de Granada por 280.000 euros

Puede ser un refugio para escapar del ajetreo diario, una inversión o un lugar para vivir donde la naturaleza y el aire libre son protagonistas ... en el día a día. Eso es lo que promete una propiedad a la venta en uno de los lugares más atractivos de la provincia de Granada: la Alpujarra.

«Un lugar donde el aire es puro, el silencio es dorado y la naturaleza te abraza desde cada rincón». Así lo asegura el anuncio que está publicado en la página de la inmobiliaria Spanish Property Expert, especializada en localizar inmuebles a la venta en lugares con encanto para inversores extranjeros, principalmente.

Este «refugio rural» se encuentra en Alcútar, una localidad de poco más de 150 habitantes que pertenece a Bérchules. Cuenta con una villa independiente de 6 dormitorios y 5 baños en una parcela privada de 5.000 m² rodeada de olivos y árboles frutales. Además, la propiedad cuenta con una piscina.

Las características principales son:

-6 amplios dormitorios y 5 baños completos.

-290 m² construidos en 5.000 m² de terreno.

-45 olivos, además de cerezos, perales y aguacates.

-Piscina privada con panorámico al mar.

-Área de barbacoa y múltiples terrazas para disfrutar al aire libre.

-Amplio garaje y zona de aparcamiento.

-Agua de riego propia, además de agua corriente y electricidad.

-Calefacción central por gas.

La vivienda fue construida en 1997 y se ofrece como «una casa familiar, retiro de vacaciones o un inversión en turismo rural».