La finca a diez minutos de Granada que sale a la venta por 2 millones de euros La casa cortijo cuenta con 9 habitaciones, 2 amplios salones con chimenea, sala social, 2 cocinas, 4 baños, 2 vestuarios, bar/bodega, establos, piscina, pista de tenis y grandes jardines

Conseguir una finca a diez minutos de Granada para desconectar de la ciudad y conectar con la naturaleza es posible, previo pago de 2 millones de euros. Ese es el precio de venta de un cortijo que actualmente se encuentra en portales inmobiliarios como Pisos.com.

Según señala el anuncio, esta «majestuosa hacienda andaluza» de dos plantas y 1.390 m² construidos está lista para una «remodelación a medida y una inversión prometedora». Se trata de un inmueble «ideal para convertir en casa rural, hotel boutique o exclusivo salón de eventos y convenciones». Está ubicado en el municipio de Santa Fe y se accede a través de la A-92G.

El terreno es de 3 hectáreas de campo que abarcan esta propiedad. -Cuenta con espacios «amplios y versátiles». La casa cortijo de dos plantas y torreón cuenta con 9 habitaciones, dos amplios salones con chimenea, sala social, dos cocinas, cuarto de plancha, lavadero, cuatro baños, dos vestuarios, bar/bodega, corralón, establos, piscina, pista de tenis, plaza con suelo de pizarra y exuberantes jardines.

Además, cuenta con una casa de servicio de dos plantas con cocina, salón y 3 habitaciones reformada recientemente. Además, cuenta con una enorme nave y secadero.

En total, cuenta con 1.800 metros construidos y 3 hectáreas de terreno con árboles y zonas de regadío. Además, existe la opción de adquirir por separado la vivienda y las tierras.