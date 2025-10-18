El exclusivo chalet a la venta en El Serrallo por 1,6 millones Ubicada sobre una parcela de 1.200 m², esta vivienda está rodeada de zonas ajardinadas, terrazas, porches y vistas a Granada y Sierra Nevada

Alberto Flores Sábado, 18 de octubre 2025, 09:29

Vivir en una casa con mucho espacio y un entorno idílico sin salir de Granada capital es posible, pero para ello hay que contar con un alto poder adquisitivo. Una de las zonas más exclusivas de la ciudad, la urbanización El Serrallo, cuenta con viviendas imponentes. Una de ellas ha salido a la venta.

«Si sueñas con un hogar que combine amplitud, privacidad, naturaleza y cercanía a la ciudad, esta propiedad es la oportunidad que estabas esperando», apunta el portal inmobiliario Pisos.com, que lo incluye en su lista de inmuebles a la venta..

Ubicada sobre una parcela de 1.200 m², esta vivienda ofrece un entorno íntimo y espacioso. Rodeada de zonas ajardinadas, terrazas, porches y un acogedor cenador, cuenta con vistas a Granada y Sierra Nevada. La vivienda ha sido diseñada «para ofrecer comodidad durante todo el año», con diferentes porches orientados según la estación.

En la zona exterior, destaca la piscina privada con acceso directo a un salón independiente de 40 m², equipado con baño, ideal para celebraciones o como zona de ocio familiar. La zona de día, con 150 m² construidos, presenta un salón principal distribuido en tres ambientes, todos exteriores, con una chimenea central que aporta calidez y carácter. La cocina, completamente equipada, incluye despensa, lavadero y una estancia multifuncional, perfecta como comedor diario, sala de estar o cuarto de juegos.

En la misma planta, un espacio de trabajo con baño propio y acceso independiente puede transformarse fácilmente en un apartamento para invitados, despacho profesional o estudio privado.

La zona de descanso abarca 120 m² y cuenta con tres dormitorios dobles, todos con armarios empotrados forrados y grandes ventanales que ofrecen luz natura. La calefacción es por gasoil y cuenta con aire acondicionado