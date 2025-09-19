Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Robo de un bolso en la zona Norte Ideal
Robo en Granada

Varios ciudadanos persiguen y retienen a un ladrón que había robado el bolso a una mujer

Los testigos del 'tirón' lograron alcanzar al joven de 27 años y detenerlo hasta la llegada de la Policía

C. L.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 08:59

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el distrito Norte, gracias a la intervención de varios ciudadanos que presenciaron el hecho, a un varón de 27 años como presunto autor de un delito de robo con violencia, tras arrebatar mediante el método del «tirón» el bolso de una mujer que se encontraba en un paso de peatones de una avenida.

Los hechos tuvieron lugar sobre las siete y media de la tarde, momento en el que una ciudadana se disponía a cruzar por un paso de peatones situado en una avenida del distrito Norte. Fue en ese momento cuando fue abordada por un individuo de 27 años, quien consiguió arrebatarle el bolso que portaba, después de varios tirones, para emprender la huida a la carrera. No obstante, estos hechos fueron presenciados por varios ciudadanos que decidieron intervenir. Lograron alcanzar al presunto autor y recuperar el bolso sustraído.

A la llegada de la dotación policial que había sido enviada por la Sala CIMACC-091, los agentes se encontraron al presunto autor retenido por estos ciudadanos. Los policías identificaron al presunto autor y lo detuvieron en el momento. También comprobaron que la víctima no había sufrido lesiones durante el transcurso de estos hechos, a la vez que le hicieron entrega del bolso recuperado.

El presunto autor ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

