El Zaidín llora a Ana, su enfermera más querida

Era un referente profesional y humano. Una de esas personas que ilumina el camino a su paso. Ana desprendía una energía positiva que contagiaba a los que la rodeaban. Llenaba su casa y su trabajo de amor, empatía y sensibilidad. Madre de tres hijos y abuela de cinco nietos, caminó de la mano de su compañero de vida desde los 14 años. Este viernes se fue de este mundo. Se acostó por la noche y su corazón se paró. Iba a cumplir 61 años y deja un vacío desconcertante. Lo dicen sus compañeros y familiares. «Yo le decía que mientras andaba, plantaba flores a su paso. Y así era», cuenta una de sus hijas.

Ana Baena era muy conocida en Granada, pero más querida. Brillaba en la labor que llevaba desempeñando desde hacía más de tres décadas. Ana era la coordinadora de enfermería en el Centro de Salud Zaidín-Centro desde hacía 15 años. Tenía más de 35 años de experiencia en su dedicación sanitaria y llevaba su trabajo al máximo exponente. No solo cuidaba de los enfermos, también los llenaba de amor. Así lo transmitía a los numerosos alumnos de enfermería que se han formado con ella, que también la recuerdan con afecto. La despedida de este mundo de Ana fue multitudinaria. Familiares, amigos, compañeros actuales, compañeros de trabajo de hace ya bastantes años y hasta pacientes no quisieron faltar en el último adiós a esta enfermera de vocación.

Era, con total seguridad, la enfermera más apreciada y querida, por lo menos, del Zaidín. Pero también la más modesta y humilde de la profesión. No le gustaba recibir piropos. Menos que elogiaran su sensibilidad para tratar a los demás en el trabajo. Estas líneas que hablan de ella tampoco le hubiesen hecho gracia, pero sus seres queridos sí piensan que las merece. No solo este homenaje, uno mucho más grande, bonito e importante. Los compañeros de Ana Baena, entre dolor y lágrimas, van a proponer que el lugar en el que ha dado tanto, lleve su nombre. El Distrito Sanitario Granada Metropolitano tiene la intención de que este referente sanito pase a llamarse Centro de Salud Zaidín-Centro-Ana Baena. De hecho, se ha iniciado un proceso de recogida de firmas, aunque su círculo piensa que la propuesta será aceptada por la Junta de Andalucía sin necesidad de entregar ninguna firma. «La iniciativa de cambiar nombre el centro de salud sales de sus compañeros, porque ella era el centro de salud. Cuidaba de todo el mundo, compañeros pacientes y familiares».