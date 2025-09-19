Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Guardia Civil le da el alto en la A-92 por llevar 1.500 kilos de hachís en la furgoneta y huye a pie
C. L.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:57

La Guardia Civil ha detenido en Guadix a un hombre de 40 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, tras localizar ocultos entre la carga que transportaba un total de 1.500 kilogramos de hachís.

La intervención tuvo lugar cuando una patrulla de seguridad ciudadana de la Guardia Civil del Puesto Principal de Guadix observó al conductor de una furgoneta manipulando su teléfono móvil mientras circulaba por la carretera A-92 en dirección a Murcia. Los agentes decidieron darle el alto, aunque el vehículo no se detuvo hasta recorrer unos diez kilómetros más.

Tras solicitar la documentación y requerir la apertura de la parte trasera de la furgoneta, el conductor visiblemente nervioso emprendió la huida a pie, siendo alcanzado y detenido por los guardias civiles. En la inspección del vehículo, los agentes hallaron varias bolsas de plástico ocultas entre la carga, que contenían la droga intervenida.

MÁS INFORMACIÓN

En total, la Guardia Civil se incautó de 1.500 kilos de hachís, quedando el detenido a disposición de la Autoridad Judicial, que decretó su ingreso en prisión.

