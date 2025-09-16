Tres trenes de Granada afectados por nuevos retrasos este martes
El AVE 'madrugador' llega con más de una hora de demora por un problema en la estación de Córdoba
Granada
Martes, 16 de septiembre 2025, 10:05
Una nueva jornada de incidencias salpica las conexiones ferroviarias de Granada. Renfe ha informado a primera hora de la mañana de un robo de cable ... que había afectado a los viajes entre Madrid y Andalucía, una situación que se ha resuelto rápido.
CAOS FERROVIARIO EN GRANADA
Sin embargo, una nueva incidencia posterior sí ha afectado en mayor medida. Desde las 08.10 horas se ha registrado una incidencia «en la infraestructura a la entrada de la estación de Córdoba», en el intercambiador de Alcolea concretamente, ha informado Renfe. Como consecuencia, se han visto afectados trenes de Andalucía con demoras medias estimadas de 40 minutos. «Renfe está informando a los viajeros a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales» de dicha incidencia.
Granada no se queda fuera de estas incidencias. Hasta tres conexiones han sufrido retrasos de distinta duración. El Avant Granada-Sevilla de las 6.25 horas ha llegado con 20 minutos de demora; el Avant Sevilla-Granada de las 7.42 horas está circulando con 45 minutos de demora.
El tercero ha sido el AVE 'madrugador', que se adelantó para favorecer que los profesionales pudieran llegar a la capital en hora para las reuniones de trabajo y, con estas incidencias, retrasa a los viajeros a tiempos anteriores. El Ave Granada-Madrid de las 6.12 horas ha sumado una hora y diez minutos de demora. Y es que, a escasos kilómetros de Atocha, una nueva incidencia en la estación madrileña ha provocado una nueva parada que ha prolongado el retraso final hasta una hora y diez minutos.
El tren ha llegado a su destino a las 10.54 de la mañana, cuando estaba previsto que lo hiciera a las 9.44 minutos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.