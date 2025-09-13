Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La libreta del director

Los trenes del 68,2%

Es el dato oficial de los servicios que llegaron a su hora este verano. A falta de cifras provincializadas –que no las dan–, Granada tiene pinta de viajar a menudo en los vagones del 31,8% restante

Quico Chirino

Quico Chirino

Granada

Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:59

El ministro Óscar Puente aseguró hace una semana en el Congreso que el retraso medio de los trenes de Renfe ha sido, en lo que ... va de año, de 6,2 minutos. Esta estadística delata que Granada tiene muy pocos servicios; porque si pesara en la cuenta la demora de los viajes entre la estación de Andaluces y Atocha, para que resultaran esos seis minutos cortos tendrían que existir trenes en cualquier otra parte de España que llegaran a su destino antes siquiera de partir.

