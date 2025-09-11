Granada vive un verano de caos ferroviario con averías, incendios y viajeros tirados en las vías

El 2 de julio, con el verano recién arrancado, la portada de IDEAL fue contundente: «Estamos hartos». La frase hacía referencia al malestar de la sociedad granadina con los incesantes problemas en las conexiones ferroviarias. No era un día casual. El 30 de junio, en pleno inicio de vacaciones estivales, una bajada de tensión en una catenaria dejó un tren con origen Madrid y destino Granada tirado en las vías durante horas. El convoy pasó la noche varado en Pantoja con 300 pasajeros. Llegó el 1 de julio a la capital a una estación en la que todo era caos por la afección a trenes posteriores. Un viaje de alta velocidad de 12 horas. Arrancaba un verano caótico.

Y si ya entonces la ciudad estaba cansada, dos meses después, la situación no ha ido a mejor. El 30 de agosto, la imagen se repetía. Un incendio y una avería volvían a dejar a los pasajeros de varios trenes tirados. No hay datos oficiales, pero haciendo un recuento, en la hemeroteca de IDEAL, se contabilizan hasta dieciséis incidencias de diversa índole. Esto significa que ha habido un problema ferroviario cada cuatro días. Desde luego, es para que haya hartazgo.

Sin datos oficiales desde 2024 El último dato oficial sobre incidencias es de 2024. Entonces, en las conclusiones de un informe de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) se indicaba que en el último lustro 175 trenes se habían visto afectados por demoras superiores a los 20 minutos en la ciudad. En julio de este año, IDEAL consultó tanto al Ministerio de Transportes como a Renfe por las incidencias en hasta dos ocasiones sin recibir respuesta. Esta semana, este periódico ha vuelto a realizar las mismas preguntas a los mismos interlocutores y de nuevo de nuevo no hay datos. Renfe afirma que la petición se está tramitando. Y desde el Ministerio remiten a la información que se da en el perfil de @infoAdif de la red social X. 30 de junio En pleno inicio de vacaciones estivales, una bajada de tensión en una catenaria dejó un tren con origen Madrid y destino Granada tirado en las vías durante horas. El convoy pasó la noche varado en Pantoja con 300 pasajeros. 1 de julio El tren de Madrid llegó a la capital a una estación en la que todo era caos por la afección a trenes posteriores. Un viaje de alta velocidad de 12 horas. Arrancaba un verano caótico. 3 de julio Decenas de personas en un vagón sin aire acondicionado a 40 grados. 9 de julio El tren procedente de Sevilla se queda parado a la entrada de Andaluces por una avería y provoca, además, que el AVE a Madrid también salga tarde. 12 de julio 13 de julio Un incendio en Córdoba obliga a suprimir varios trenes con origen Granada. Horas más tarde pudieron reestablecer los servicios. 17 de julio Ola de calor en otro tren sin aire acondicionado. Acaba el mes con más fuego y circulación suspendida 28 de julio Un incendio en Ciudad Real corta todas las conexiones con Andalucía. AUX STEP FOR JS

El caos ferroviario no ha sido algo exclusivo de Granada, aunque sí se ha sentido especialmente en la ciudad. Los problemas con los trenes han recorrido todo el país. De hecho, en los últimos diez días, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido en dos ocasiones en el Congreso para dar explicaciones. Una a petición propia y otra, en sesión ordinaria, a petición del Grupo Parlamentario Popular, en la que se remitió a la primera. La antigüedad de los convoys, agentes externos como el robo de cobre o los incendios, o el hecho de coordinar a varios operadores, son las razones que ha esgrimido el responsable de la cartera de Transportes para justificar la situación, al tiempo, eso sí, que ha afirmado que no se puede denominar como caos. Puente dijo, además, que el 68% de los trenes han sido puntuales. Quiso, claro está, ver el vaso medio lleno. Porque el 32%, que son bastantes, llegó tarde.

Granada, afectada frontalmente por toda esa riada de problemas, tiene además los propios. No se beneficia de la liberalización que ha sumado nuevos operadores privados, aumentando frecuencias y bajando precios en ciudades cercanas como Málaga y Sevilla. Aunque sí le perjudican los problemas que ha llevado aparejada esta liberalización por el incremento de tránsito. La ciudad, asimismo, tiene muy pocas frecuencias. Y la alta velocidad, aquí, sigue siendo lenta, y para colmo, con bastantes paradas. Si a eso se suman las averías, incendios y robos, la fotografía ferroviaria de Granada está en blanco y negro, o incluso en tono sepia.

4 de agosto Y empieza agosto con un fallo en el tren de primera hora del día 4 que obliga a los pasajeros a irse a Málaga para poder viajar (algo que era habitual hasta hace no tanto tiempo). 5 de agosto Un día después, nueva suspensión de circulación por una incidencia en la infraestructura. Y el día 6, el caos total. Con un convoy remolcado hasta Alamedilla y viajeros atravesando las vías para llegar a una estación en desuso y continuar el trayecto en autobús. 6 de agosto A la siguiente jornada, tercer día de incidencias, una avería en los frenos y el AVE tirado en Antequera. 10 de agosto Y la historia se repite el 10, 18 y 19 de agosto con fuego y averías provocando retrasos. 18 de agosto A estas alturas, cualquiera que siga la lectura de la lista debe estar cansado de tanta repetición, como le pasó este miércoles al ministro Puente, que para no repetirse optó por remitirse a su comparencia anterior. 19 de agosto Sin embargo, en este caso, aún quedaba la traca final del verano. 30 de agosto plena operación regreso de las vacaciones y de nuevo pasajeros atravesando las vías a pie. El arranque de septiembre, sin variación. 5 de septiembre El drama de los trenes se ceba con una ciudad con un enorme potencial, pero a la que desgraciadamente es, muchas veces, demasiado difícil llegar y de la que también resulta complicado salir. AUX STEP FOR JS

Una mala década de trenes

La última década no ha sido fácil. En abril de 2015 comenzaba un periplo en el que primero la ciudad se quedó sin conexiones ferroviarias, más tarde tuvo un AVE a la capital con cambio a autobús en Antequera y después, ya sin autobús, una conexión lenta, acompañada en el último lustro de continuas averías e incidencias, que han llegado al caos en el último verano. La ciudad se ha unido en varias ocasiones, la última impulsada por IDEAL, para reivindicar de forma contundente unas mejores conexiones. Pero lo cierto es que los datos demuestran que la red ferroviaria de Granada sigue siendo maltratada.

Como si de las siete plagas del Apocalipsis se tratara, los convoys que van y vienen a la ciudad no paran de sufrir problemas que podrían resumirse en las palabras de indignación de algunos de los pasajeros que han sufrido de forma incesante las incidencias de nunca acabar: «Esto es una vergüenza. Viajar en tren es arriesgarse y jugársela». Lo decía el 1 de julio uno de los afectados por las averías de inicios del periodo estival, tras más de cinco horas esperando en la estación de Andaluces. Habrá que ver si el otoño, al menos, no es peor.

Comenta Reporta un error