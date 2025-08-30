Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las mujeres regresan a Zafarraya tras su jornada en el campo. Ariel C. Rojas

Las temporeras recurren a la prostitución en Zafarraya para completar su jornal

El personal sanitario trata enfermedades sexuales y otras poco comunes por las condiciones insalubres en las que habitan

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Sábado, 30 de agosto 2025, 23:16

En las letras de colores que rezan Zafarraya o frente al consultorio médico, las mujeres esperan arregladas y en fila a que los coches les ... haga luces o un hombre las anime a seguirle. La precariedad azota con más fuerza y el doble a las temporeras, que recurren al trabajo sexual como complemento de un salario ínfimo en el campo. Con frecuencia, cambian de sitio para eludir el control de la Guardia Civil y la Policía Local, que según los vecinos, su presencia es frecuente.

