Mohamed, en el hotel. Blanca Rodríguez

El hotel Marysol, okupado en Castell por jornaleros irregulares de los invernaderos

IDEAL visita el alojamiento, abandonado hace décadas, que es ahora un asentamiento

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Sábado, 30 de agosto 2025, 23:20

El hotel Marysol, ubicado en la rambla Hileros de Castell de Ferro, a pocos minutos de la playa, es un asentamiento okupado por temporeros ilegales ... y regularizados que no tienen lugar al que ir. Las escaleras de caracol infinitas y la piscina de uno de los establecimiento más señeros en la década de los 70 han cambiado de huéspedes.

