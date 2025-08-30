Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Driss muestra a IDEAL un antiguo invernadero reconvertido en campamento para 20 temporeros. Ariel C. Rojas

«Tuve que ser el hombre de la casa y he hecho lo que se esperaba»

Driss, originario de Kenitra, en Tánger, llegó a España hace ocho años y concatena una temporada con otra con la esperanza de conseguir los papeles

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Sábado, 30 de agosto 2025, 23:16

Driss, originario de Kenitra, en Tánger, se deja la salud en la calle. Hace ocho años que llegó a España y concatena una temporada con ... otra con la esperanza de conseguir los papeles: le falta el empadronamiento. Nunca consigue una solución habitacional digna. Y a los patronos que ha tenido se les podría llamar de todo menos indulgentes.

