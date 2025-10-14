Tapa con barro sus matrículas para intentar burlar la ZBE de Granada La Policía Local multa a un conductor con 6.000€ y la retirada de 6 puntos del carnet

Pepe Moreno Granada Martes, 14 de octubre 2025, 19:53 Comenta Compartir

La imaginación de los conductores que intentan evitar las normas de tráfico no tiene límite. Hace dos semanas, la Policía Local de Granada interceptó a una mujer que modificó la placa de la matrícula de su coche con cinta americana. El motivo eran sus dudas sobre si podía o no circular por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Granada.

MÁS INFORMACIÓN Mini apagón en Granada y el Cinturón por un fallo en la subestación de Atarfe, con un trabajador herido

Ahora, el ingenio de esta conductora ha sido superado. «¿Barro ocultando parcialmente la matrícula? ¿En las dos matrículas? ¿Los mismos números y letras? Las casualidades no existen, pero las multas de 6.000€ y 6 puntos de retirada del carnet sí existen». Así ha dado a conocer el caso la Policía Local de Granda en sus redes. Pero la realidad es que no era barro, era arcilla. Y la matrícula no se había manchado por casualidad. Se tratra de una acción intencionada para evitar la multa de la ZBE.

El ahora pillado y multado es un joven estudiante de Madrid que no podía acceder con su vehículo a la zona restringida. Pero su intento de escabullirse de la nueva norma le va a costar más caro. El chico pensó que con esa artimañana podría evitar que al cruzarse con un coche policial fuese parado. Pero, en este caso fue interceptado, identificado y sancionado.