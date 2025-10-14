Mini apagón en Granada y el Cinturón metropolitano por un fallo en la subestación de Atarfe, con un trabajador herido El operario, de 25 años, ha sido trasladado a un centro sanitario | La Policía Local de Granada ha atendido varias incidencias en cruces con semáforos apagados

Rebeca Alcántara Granada Martes, 14 de octubre 2025, 14:15 | Actualizado 15:30h.

Granada capital y varios municipios del Área Metropolitana han sufrido un corte de luz alrededor de las 12.43 horas que ha durando unos 15 minutos. El apagón se ha producido por un fallo en la subestación eléctrica de Atarfe, donde un trabajador de 25 años ha resultado electrocutado y ha tenido que ser trasladado a un centro sanitario, según ha confirmado el servicio de Emergencias 112 y fuentes policiales. Ha sido la Policía Local de Atarfe la que lo ha llevado al centro de salud, donde lo esperaba una ambulancia.

Desde Endesa han confirmado que hay un trabajador hospitalizado. Han precisado que es un empleado de una empresa subcontratada por la compañía eléctrica y que investigarán las circunstancias en las que se ha producido el accidente.

La Policía Local de Granada ha atendido varias incidencias en cruces con semáforos apagados y ha pedido a los conductores que circulen con precaución y atienda las indicaciones de los agentes.

A través de redes sociales muchos ciudadanos han mostrado su inquietud por pérdidas de suministro eléctrico en diferentes puntos de la provincia, como la Pinos Puente, Atarfe o la capital y vecinos del municipio han asegurado a IDEAL que se ha escuchado una explosión.

La compañía eléctrica han indicado a este periódico que el parón en el suministro ha estado provocado por una incidencia en la subestación eléctrica de Atarfe, donde se estaban llevando a cabo trabajos de mejor «habituales».

Endesa ha explicado que este tipo de actuaciones se hacen normalmente con la subestación funcionando, pero que un problema técnico ha causado que se haya perdido la luz. No obstante, han dicho que la digitalización de esta subestación ha permitido que el suministro se haya recuperado en «un tiempo récord». Desde la compañía aseguran que los problemas ya están resueltos.