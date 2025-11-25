Subdelegación pide a las mujeres que denuncien los fallos que detecten en las pulseras
El Subdelegado, José Antonio Montilla Martos, apunta que no han recibido nuevas quejas desde septiembre y señala que la «manipulación» de los dispositivos por parte de los agresores «preocupa»
Pilar García-Trevijano y M. Victoria Cobo
Granada
Martes, 25 de noviembre 2025, 13:40
La Subdelegación del Gobierno pide a las mujeres que denuncien los fallos o posibles manipulaciones que detecten en los dispositivos. «Cada vez que se produzca ... un fallo se tiene que comunicar a la a la central del dispositivo, a la Subdelegación del Gobierno, a la unidad de de violencia de género y a la delegación del gobierno. Lógicamente e inmediatamente se lo debe comunicar a su agente protector. De alguna manera, está protegida porque de alguna manera todos tenemos conocimiento de esa de esa situación, tanto en el dispositivo en el centro Cometa como los agentes protectores, como Policía Nacional o Guardia Civil», responde José Antonio Montilla Martos a preguntas de IDEAL.
El subdelegado manifiesta que las últimas incidencias o quejas registradas se remontan a septiembre. «Cuando hay alguna queja, pues lo normal es que nos la remitan aquí a la a la unidad contra de contra la violencia de género de la Subdelegación y nosotros realmente en los últimos meses no tenemos caso. El último del que tenemos constancia es de septiembre y es por manipulación de un dispositivo», indica. «La manipulación de dispositivos es es un problema que sí nos preocupa muchísimo. No podemos evitar que el agresor conozca el funcionamiento del dispositivo y lo manipule», lamenta.
Por último, ha destacado que el Ministerio de Igualdad anunció durante la visita de su titular a Granada que va a hacer una auditoría sobre el funcionamiento de los dispositivos. «Ninguna mujer ha sido asesinada cuando portava el sistema Cometa. Por lo tanto es importante que se mantenga y por supuesto, pues cualquier problema que que pueda tener inmediatamente deber ser comunicado para ser para ser solventado», ha concluido.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión