Subdelegación pide a las mujeres que denuncien los fallos que detecten en las pulseras

La Subdelegación del Gobierno pide a las mujeres que denuncien los fallos o posibles manipulaciones que detecten en los dispositivos. «Cada vez que se produzca ... un fallo se tiene que comunicar a la a la central del dispositivo, a la Subdelegación del Gobierno, a la unidad de de violencia de género y a la delegación del gobierno. Lógicamente e inmediatamente se lo debe comunicar a su agente protector. De alguna manera, está protegida porque de alguna manera todos tenemos conocimiento de esa de esa situación, tanto en el dispositivo en el centro Cometa como los agentes protectores, como Policía Nacional o Guardia Civil», responde José Antonio Montilla Martos a preguntas de IDEAL.

El subdelegado manifiesta que las últimas incidencias o quejas registradas se remontan a septiembre. «Cuando hay alguna queja, pues lo normal es que nos la remitan aquí a la a la unidad contra de contra la violencia de género de la Subdelegación y nosotros realmente en los últimos meses no tenemos caso. El último del que tenemos constancia es de septiembre y es por manipulación de un dispositivo», indica. «La manipulación de dispositivos es es un problema que sí nos preocupa muchísimo. No podemos evitar que el agresor conozca el funcionamiento del dispositivo y lo manipule», lamenta.

Por último, ha destacado que el Ministerio de Igualdad anunció durante la visita de su titular a Granada que va a hacer una auditoría sobre el funcionamiento de los dispositivos. «Ninguna mujer ha sido asesinada cuando portava el sistema Cometa. Por lo tanto es importante que se mantenga y por supuesto, pues cualquier problema que que pueda tener inmediatamente deber ser comunicado para ser para ser solventado», ha concluido.