Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
IDEAL

Subdelegación pide a las mujeres que denuncien los fallos que detecten en las pulseras

El Subdelegado, José Antonio Montilla Martos, apunta que no han recibido nuevas quejas desde septiembre y señala que la «manipulación» de los dispositivos por parte de los agresores «preocupa»

Pilar García-Trevijano
M. Victoria Cobo

Pilar García-Trevijano y M. Victoria Cobo

Granada

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:40

Comenta

La Subdelegación del Gobierno pide a las mujeres que denuncien los fallos o posibles manipulaciones que detecten en los dispositivos. «Cada vez que se produzca ... un fallo se tiene que comunicar a la a la central del dispositivo, a la Subdelegación del Gobierno, a la unidad de de violencia de género y a la delegación del gobierno. Lógicamente e inmediatamente se lo debe comunicar a su agente protector. De alguna manera, está protegida porque de alguna manera todos tenemos conocimiento de esa de esa situación, tanto en el dispositivo en el centro Cometa como los agentes protectores, como Policía Nacional o Guardia Civil», responde José Antonio Montilla Martos a preguntas de IDEAL.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan de gravedad en Santa Fe a un miembro del clan granadino de los Mocos
  2. 2 Muere un matrimonio tras un grave accidente entre un camión y un turismo en Darro
  3. 3 Un único vuelo unirá Granada con Egipto en 2026: hay descuento por compra anticipada
  4. 4 Mercadona abre dos nuevos supermercados en Granada: dónde están y qué novedades ofrecen
  5. 5 Jean Baptiste, el senegalés que pasó de fregar platos a ser dueño de un exitoso restaurante de Granada
  6. 6 Un evacuado en helicóptero tras el choque de dos camiones en Huétor Tájar
  7. 7 Destrozan el radar de tramo de la Circunvalación de Granada tres meses después de empezar a funcionar
  8. 8 Black Friday en Lidl: la oferta en AOVE Coosur que reta a Carrefour e Hipercor
  9. 9

    Tres toneladas de hachís entre cartones en el polígono Juncaril: «Este negocio olía muy mal»
  10. 10 Los diez fugitivos más buscados en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Subdelegación pide a las mujeres que denuncien los fallos que detecten en las pulseras

Subdelegación pide a las mujeres que denuncien los fallos que detecten en las pulseras