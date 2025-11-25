Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ayuntamiento de Granada exige al Gobierno «transparencia y garantías» tras los fallos de pulseras antimaltrato

«El Ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado, ni silenciar este debate ni tolerar que cualquier fallo técnico comprometa y ponga en riesgo la seguridad y la integridad física de unas mujeres que se encuentran protegidas por medidas judiciales», ha manifestado Marifrán Carazo

Europa Press

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:47

Comenta

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha anunciado una propuesta a petición de la asociación de mujeres La Volaera que se debatirá este viernes en ... el pleno del Ayuntamiento para exigir al Gobierno «máxima transparencia y garantías» con la «adopción de medidas urgentes» después de que IDEAL haya constatado el fallo técnico que ha afectado al funcionamiento de los dispositivos de control del sistema de seguimiento por medios telemáticos utilizados para supervisar el cumplimiento de las medidas de alejamiento.

