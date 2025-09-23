Las solicitudes de los ciclos 'estrella' multiplican hasta por ocho la oferta

El instituto Hermenegildo Lanz, a pocos metros del Estadio de la Juventud de Granada, es un contenedor de muchas profesiones. Sus aulas acogen una veintena ... de ciclos y es el centro granadino que más cursos de las ramas técnicas ofrece.

En sus aulas se aprende a reparar el motor de un coche, cómo se crea una aplicación informática y ahora, como novedad, los pasos para la construcción de un edificio. Los conocimientos teóricos se mezclan con los prácticos en este centro con solera donde han visto cómo la Formación Profesional crecía en éxito y se iba dibujando como una opción alternativa a los estudios universitarios. Miguel López Armenteros, el director del centro, siempre insiste en la orientación profesional que debería ser más intensa en los colegios y en los primeros cursos de la ESO para que los alumnos eligiesen bien su futuro formativo y laboral.

López Armenteros explica que los ciclos más demandados no son siempre los que más trabajo ofrecen y que si los chavales fuesen informados con más profundidad podrían elegir con más criterio, unos por puro gusto por las materias, otros, en busca de una salida directa y asegurada.

En el instituto Hermenegildo Lanz conocen bien cómo la FP ha ido creciendo estos años y dejando atrás la imagen de estudios con menos proyección o entidad que los universitarios.

Primera opción

La demanda es alta en este instituto. Tanto, que en los ciclos 'estrella' las solicitudes multiplican hasta por ocho las plazas ofertadas. Se refiere a los alumnos que los socilita, además, como primera opción.

Es el caso, según relata el director, para el ciclo de Actividades Físicas y Deportivas se multiplican por ocho las solicitudes con respecto a las plazas y que para el de Electrónica hay 170 peticiones para otras 60 plazas. El de Automoción tiene 300 peticiones para 60 puestos.

Sin embargo, otros que se llenan justos pero sin cola tienen más salidas profesionales que los más 'famosos'.

El director del H. Lanz cuenta que este año han estrenado el grado de Construcción y que ha tardado más en llenarse pero que tienen grandes perspectivas sobre esta formación tan demandada por el sector.

«Tenemos una insercción laboral altísima. En Eficiencia Energética llevamos dos años seguidos con el cien por cien de los alumnos con trabajo al terminar», especifica el director. En este instituto han hecho un análisis retrospectivo y han detectado que en general, las formaciones tienen entre un 70 y un 90 por ciento de éxito en el mercado laboral. Ahora, la nueva FP es ya entera dual, es decir, todos los alumnos hacen prácticas en empresas. Aquí Miguel López Armenteros lanza un mensaje para que se animen a acoger a estos alumnos en prácticas. «Algunos entienden muy bien la inversión de formar personal, no necesariamente para ellos, sí para el tejido pero hay que seguir haciendo una labor informativa de las ventajas de acoger a estos alumnos en los puestos de trabajo reales».