Soldadura, electricidad, mecánica y fontanería, los que ofrecen más empleo

El Informe del mercado de trabajo de Granada, elaborado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), indica que el empleo provincial se concentra cada ... vez más en perfiles vinculados al sector turÍstico, a la atención social y a las actividades agrícolas, así como en competencias tecnológicas. Este informe se elaboró para cruzar los datos y crear ciclos formativos adaptados a los puestos de trabajo que hay en Granada. «En este contexto, la implantación de nuevos ciclos formativos y cursos de especialización en la provincia constituye una respuesta directa a estas demandas», señalan desde la Consejería de Desarrollo Educativo.

Según indican desde la Junta se observa en Granada, una elevada inserción laboral en aquellos ciclos formativos vinculados directamente a sectores productivos como la construcción y la industria por ejemplo, Soldadura y CaldererÍa, así como en las especialidades relacionadas con oficios tradicionales, entre ellos lectricidad, mecánica o fontanería.

Desde Desarrollo Educativo vinculan la bajada del abandono escolar temprano en los últimos años con el incremento del alumnado matriculado en Formación Profesional. «La FP se ha consolidado como una vÍa atractiva y flexible, que ofrece itinerarios adaptados a distintos perfiles de estudiantes. Esto ha permitido que muchos jóvenes que antes abandonaban el sistema educativo encuentren en la FP una alternativa de continuidad académica y de inserción profesional», apuntan.