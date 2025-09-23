Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Alumnos en una de las clases del instituto de la capital Hermenegildo Lanz. Ariel C. Rojas

Soldadura, electricidad, mecánica y fontanería, los que ofrecen más empleo

El informe del mercado de trabajo en Granada apunta cómo el sector turístico, el agrícola y el de las tecnologías demandan trabajadores

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:20

El Informe del mercado de trabajo de Granada, elaborado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), indica que el empleo provincial se concentra cada ... vez más en perfiles vinculados al sector turÍstico, a la atención social y a las actividades agrícolas, así como en competencias tecnológicas. Este informe se elaboró para cruzar los datos y crear ciclos formativos adaptados a los puestos de trabajo que hay en Granada. «En este contexto, la implantación de nuevos ciclos formativos y cursos de especialización en la provincia constituye una respuesta directa a estas demandas», señalan desde la Consejería de Desarrollo Educativo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se buscan trabajadores para la nueva tienda del Nevada con contrato indefinido
  2. 2 Todo lo que debes saber sobre la zona de bajas emisiones de Granada
  3. 3

    Muere un hombre en silla de ruedas en plena calle en la cuesta Escoriaza
  4. 4 Fallece Juan Manuel Jiménez Larios, fundador de Hiperdeluz
  5. 5 La venta granadina con encanto para disfrutar de la naturaleza y la mejor comida
  6. 6 El pueblo de Granada con solo tres habitantes aprovecha sus fiestas para homenajear a su vecina centenaria
  7. 7 Las 7.000 tortas de la Virgen de un gran maestro panadero granadino
  8. 8

    La Guardia Civil investiga un apuñalamiento a las puertas de un bar de copas de Atarfe
  9. 9 Vuelve la línea de autobús que conecta Granada con el centro comercial Granaita
  10. 10 La nueva y agitada vida del mítico cine Aliatar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Soldadura, electricidad, mecánica y fontanería, los que ofrecen más empleo

Soldadura, electricidad, mecánica y fontanería, los que ofrecen más empleo