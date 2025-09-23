El auge de la FP se consagra con más de 22.000 peticiones este curso en Granada

La FP consolida su éxito en Granada con un aumento progresivo e incesante de los alumnos que eligen esta formación en el diseño de su ... futuro laboral. Este auge que no cae demuestra que la subida no ha sido una moda pasajera y que los ciclos formativos son una elección meditada y sosegada de miles de jóvenes granadinos.

Según los datos de la Consejería de Desarrollo Educativo 22.039 estudiantes de Granada han solicitado este curso realizar algunos de los grados de FP ofertados en la provincia. Esto es un 1,75% más de los que lo pidieron el curso anterior. De hecho, desde antes de la pandemia, desde 2018, se han creado un 38% de plazas más de Formación Profesional en la provincia para cubrir las solicitudes. Ahora tienen opción de realizar estos estudios 4.626 granadinos más.

Mientras que los niños y los jóvenes decaen por baja natalidad en Primaria, Secundaria y Bachillerato, los alumnos de FP han pasado de ser 16.597 (en 2018) a 20.257 el pasado curso. Para este, aún no se pueden conocer las matriculaciones finales, porque está el proceso aún abierto.

Desde la Consejería de Desarrollo Educativo indican que han tratado de responder a esta demanda y que en ese tiempo, desde antes de la pandemia, se han creado en Granada cien ciclos formativos. Ahora hay 420, entre los que se encuentran cursos de especialización adaptados a materias muy concretas.

Este curso en Granada se han implantado diez formaciones nuevas entre las que se encuentran Construcción; Atención a Personas en situación de Dependencia en Maracena; Dirección de Cocina en Loja e Inspección Técnica y Peritación de Siniestros en Vehículos en el Hermenegildo Lanz, en la capital.

En Granada existen lista de espera para los ciclos formativos más demandados como los de la familia profesional de Sanidad, Informática y Comunicaciones, Actividades Físicas y Deportivas y Transporte y Mantenimiento.

Los ciclos más solicitados son, en grado básico, Mantenimiento de Vehículos, Peluquería y Estética; en grado medio Cuidados Auxiliares de Enfermería y Electromecánica de vehículos automóviles y en grado superior, Laboratorio clínico y biomédico, Anatomía patológica, Enseñanza y animación sociodeportiva y desarrollo de aplicaciones web.

Adaptarse al tejido productivo

La delegada de Desarrollo Educativo, María José Martín, apuntó que en la provincia «siguen impulsando la FP, la innovación y su conexión con las necesidades reales del tejido productivo granadino» ya que, para la Junta, «la Formación Profesional es una prioridad absoluta, como llave para el futuro laboral de los jóvenes y un pilar fundamental para el desarrollo económico de la provincia».

En Granada existe un equipo de dinamizadores centrados en reforzar la colaboración entre centros educativos y el entorno socioeconómico, ampliar el número de puestos formativos disponibles en empresas y entidades colaboradoras y para fomentar la dualización y la realización de labores de prospección.

Al ser la Formación Profesión ya por completo dual –con prácticas reales– en Granada, durante el pasado curso 2025/2026, esta apuesta se ha concretado con la firma de 10.863 convenios con 4.640 empresas, lo que ha favorecido una adaptación de las enseñanzas a la nueva modalidad. En paralelo, se han gestionado acuerdos de colaboración con empresas y organismos clave como Infoca, Carrefour, Corte Inglés y Bidafarma, y se ha gestionado la participación de más de 1.300 estudiantes, tanto en la Universidad de Granada como en los Centros Sanitarios del Sistema Público en las mesas provinciales de coordinación.

En el presente curso, la totalidad del alumnado realiza formación en empresas u organismos equiparados. «La experiencia del curso anterior permite ser optimistas respecto a la consolidación de la colaboración entre el tejido empresarial y los centros educativos», expresa la delegada de Desarrollo Educativo de Granada.