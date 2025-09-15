Sigue la ofrenda floral a la Virgen de las Angustias
Sigue en directo el acto de entrega de flores a la Patrona de Granada
Ideal
Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:22
Sigue en directo la ofrenda floran a la Patrona de Granada. El aroma a clavel y a perfume recién echado marca la esencia de la Carrera de la Virgen otro 15 de septiembre. Los ramos esperan junto a la fuente de las Batallas a que los más madrugadores se acerquen y elijan.
Los ramos adornan ya a estas horas la fachada de la basílica. Las flores se han empezado a depositar a primera hora de este lunes, pero los encargados aseguran que las entregas incrementarán esta tarde, un momento que se espera con gran expectación.
