Preparativos para la ofrenda floral a la Virgen de las Angustias. Blanca Rodríguez

Flores solidarias para la Virgen de las Angustias

Durante todo el lunes se podrán llevar ramos a la Patrona aunque la ofrenda oficial dará comienzo a las cinco y media de la tarde

Jorge Martínez

Domingo, 14 de septiembre 2025, 14:02

Casi un centenar de asociaciones «han confirmado su presencia en la ofrenda floral a la Patrona», informa el hermano mayor de la hermandad de Nuestra ... Señora de las Angustias. «Esto ha tomado una enorme dimensión que precisa de la colaboración de más de cuarenta hermanos para afrontar su organización con éxito, además de los muchos otros que se encargan de estar pendientes de las filas, del protocolo y de todos los imprevistos que se puedan presentar». Además de esas asociaciones e instituciones que estarán presentes siempre se suman más que se van anunciando por la megafonía en cuanto se pueda y el final de la ofrenda no está confirmado puesto que no concluye mientras haya un granadino con deseos de acercarse a traerle una flor a la Virgen».

