Flores solidarias para la Virgen de las Angustias

Casi un centenar de asociaciones «han confirmado su presencia en la ofrenda floral a la Patrona», informa el hermano mayor de la hermandad de Nuestra ... Señora de las Angustias. «Esto ha tomado una enorme dimensión que precisa de la colaboración de más de cuarenta hermanos para afrontar su organización con éxito, además de los muchos otros que se encargan de estar pendientes de las filas, del protocolo y de todos los imprevistos que se puedan presentar». Además de esas asociaciones e instituciones que estarán presentes siempre se suman más que se van anunciando por la megafonía en cuanto se pueda y el final de la ofrenda no está confirmado puesto que no concluye mientras haya un granadino con deseos de acercarse a traerle una flor a la Virgen».

Antonio González además de hermano mayor fue uno de los que «trajeron un esqueje de flor desde Valencia y lo plantaron en Granada y del que germinó esta bonita tradición», como contó hace unas jornadas cuando se dio a conocer el cartel de la ofrenda otro de aquellos impulsores que inició esta costumbre en 1982, «cuando me examinaba de una asignatura de Medicina y casi no llego a la ofrenda». Es Jesús Vázquez, actual decano del Cuerpo de Horquilleros quien presentaba a Jesús Medina y la obra que ha servido de anuncio de la ofrenda floral a la Virgen de las Angustias. «Es el cartel más importante del centenar de obras que ya he dedicado a encargos particulares, carteles y obras religiosas. Para mí, este de la Patrona de Granada es el que más ilusión me ha hecho».

Preparativos en la Basílica de las Angustias. Blanca Rodríguez

La ofrenda está ya aquí. Contó el presentador del cartel hace quince días que «la idea del cartel nació de una de las primeras ofrendas de geranios que entregó una vecina de Granada» y ahora serán cientos los ramos que se quedarán en los más de cien metros cuadrados de paneles metálicos que adornan ya la fachada del templo basilical.

«Desde las diez y media de la mañana habrá horquilleros, hermanas cofrades y palieros recibiendo los primeros ramos que ya no se depositarán en el patio de la Sacristía sino que se harán directamente en los paneles», recuerda el hermano mayor a nuestro periódico. Sin embargo, la ofrenda «llamada oficial»dará comienzo cuando el reloj alcance las cinco y media de la tarde de este décimo quinto día del mes de septiembre. Es la cuadragésimo tercera edición de una ofrenda que se iniciará con la puesta en el arco de entrada de la fachada principal del templo de la Patrona de Granada. La banda municipal de Granada interpretará el himno nacional y a partir de ese instante serán los miembros de la hermandad, los encargados de recibir los ramos y de las distintas ramas de la corporación patronal quienes inicien la ofrenda. Llegarán después los ramos del arzobispo y del hermano mayor, de la alcaldesa, de los bailes regionales, de las autoridades militares, civiles, instituciones, representantes políticos y sociales, miembros de sectores gremiales, ciclistas, policía, motoristas, bomberos y, por supuesto, el helicóptero del Ala 78 de la Base Aérea de Armilla que nuevamente dejará sobre los tejados de la basílica, los árboles y el pavimento de la Carrera, los pétalos de flores que han desmenuzado durante el fin de semana los palieros de la Virgen de las Angustias.

Fiesta solidaria

Otro de los momentos esperados es la presencia de los Bomberos de Granada que nuevamente están llamados de manera voluntaria a retirar el ramo que dejaron el pasado año junto al corazón traspasado por siete puñales, símbolo de la Virgen de las Angustias, coronando la fachada del templo. Es una de las más espectaculares ofrendas que no eclipsan los sencillos ramos de los más de veinte mil granadinos que pasarán por delante de la fachada principal.

Caballistas, asociaciones vecinales, hermandades, congregaciones asistenciales y religiosas, empresas, bandas de música, enganches, centros financieros y ahorristas, caseteros, cofradías de penitencia, agrupaciones y sectores profesionales confirmaron días atrás su participación en la ofrenda popular. Por el centro de la calzada caminarán todos estos grupos y entidades mientras que por la acera más próxima a la basílico lo harán los granadinos, visitantes, promesas, familias y particulares en una fila que, como es tradicional, darán la vuelta por el edificio Zaida hasta girar por la Acera del Darro hasta las mismas espaldas de la basílica de la Patrona.

«No nos podemos olvidar que el segundo fin de la ofrenda es el de la solidaridad y gracias a la misma la Fundación Amparo de Granada obtendrá unos ingresos con los que atender el Centro Plural de Caridad de la hermandad de la Virgen de las Angustias de la Calle Castañeda». El hermano mayor recuerda que son más de quinientas las familias que reciben ayuda en forma de alimentos para mantenerse, con más de mil seiscientas personas y el esfuerzo de muchos hermanos y granadinos que ayudan a la hermandad a conseguir «el principal de nuestros fines históricos pues no debemos olvidar que fue una de las primeras en disponer un hospital para atender a los necesitados de la Granada de los siglos XVI y siguientes».