«Le prometí a la Virgen que si mi nieta nacía bien, se la traería»

Manuela, junto a su madre y su abuela, en la ofrenda a la Virgen de las Angustias

Sandra Martínez Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:25

A Manuela no le alcanzará la memoria para recordar su primera ofrenda floral, pero su abuela se lo contará con contundencia cuando el tiempo pase, sin olvidar ningún detalle. La bebé nació hace cinco meses tras varios intentos de su mamá para devolverle la fe y la esperanza a toda su familia.

La promesa de su abuela María José al conocer que su hija estaba encinta se convirtió en el secreto y el misticismo que los acompañó durante todo el proceso. «Miré a la Virgen y le prometí que si Manuela nacía bien, se la traería. Y por eso estamos aquí», afirma, al tiempo que se le cae una lágrima.

La emoción solo le permite hablar con dificultad, pero eso no impide que siga con el relato de su historia. A las dificultades de su hija para quedar embarazada se suma que esta perdió en el transcurso a otro bebé. Ahora, por eso, no dejan pasar la ocasión de agradecer a la Virgen la presencia de Manuela mientras la sostienen en brazos.

Temas

Virgen de las Angustias