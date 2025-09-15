Una ofrenda floral que siembra tradición La entrega de ramos en la basílica de la Virgen de las Angustias se vive con ambiente y está previsto que las colas aumenten esta tarde

Día grande en Granada con la ofrenda floral a su patrona, la Virgen de las Angustias.

Sandra Martínez Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:14 | Actualizado 14:26h.

El aroma a clavel y a perfume recién echado marca la esencia de la Carrera de la Virgen otro 15 de septiembre. Los ramos esperan junto a la fuente de las Batallas a que los más madrugadores se acerquen y elijan. Claveles, rosas y margaritas marcan una tradición que Carmen y Antonia, hermanas, viven desde que eran niñas y siguen seis décadas después. «Hay que cuidar a la Virgen y hacer que esté guapa», dicen. Cada una procede de un punto de la ciudad, pero el encuentro en esta fecha se fija frente a la basílica de la Virgen de las Angustias.

Los ramos adornan ya a estas horas la fachada de la basílica. Las flores se han empezado a depositar a primera hora de este lunes, pero los encargados aseguran que las entregas incrementarán esta tarde, un momento que se espera con gran expectación. Pero, mientras tanto, el ambiente se empieza a notar cada vez más a medida que avanzan las horas.

Rosa, que regenta un puesto de flores en el centro, vive con entusiasmo la jornada desde hace décadas. Preparas los ramos con cuidado y esmero con un procedimiento que repite sin dilación. Recorta los tallos que sobresalen, quita las espinas y junta cada una de las flores. Después, las envuelve y las entrega a los más devotos. «Viene la misma gente año tras año. Nos gusta ser parte de esa tradición», cuenta.

Tradición es también la forma en la que Jesús y el resto de miembros de la hermandad acompañan y se encargan de colocar cada uno de los ramos junto a la Virgen. Montan el escenario y se cuelgan de los arneses. Se desviven y emocionan durante una jornada que esperan durante todo el año. «Nada se compara a la ilusión de este día», reconoce. Desempeñan el trabajo en cadena que se ve desde primera hora de la mañana y deja la fachada de la basílica a rebosar de flores.

Dentro de la Iglesia

Las plegarias en el interior de la Iglesia siguen la entrega de ramos. Los más mayores se suman a las tecnologías y despliegan todas sus habilidades para inmortalizar el momento mientras graban y fotografían a la Virgen. En los bancos de atrás, se implora silencio y los labios pronuncian alguna que otra oración. Las visitas y actos seguirán esta tarde. A los fieles, además, aún les espera su día grande.

