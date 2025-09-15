Una ofrenda floral que siembra tradición
La entrega de ramos en la basílica de la Virgen de las Angustias se vive con ambiente y está previsto que las colas aumenten esta tarde
Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:14
El aroma a clavel y a perfume recién echado marca la esencia de la Carrera de la Virgen otro 15 de septiembre. Los ramos esperan junto a la fuente de las Batallas a que los más madrugadores se acerquen y elijan. Claveles, rosas y margaritas marcan una tradición que Carmen y Antonia, hermanas, viven desde que eran niñas y siguen seis décadas después. «Hay que cuidar a la Virgen y hacer que esté guapa», dicen. Cada una procede de un punto de la ciudad, pero el encuentro en esta fecha se fija frente a la basílica de la Virgen de las Angustias.
Los ramos adornan ya a estas horas la fachada de la basílica. Las flores se han empezado a depositar a primera hora de este lunes, pero los encargados aseguran que las entregas incrementarán esta tarde, un momento que se espera con gran expectación. Pero, mientras tanto, el ambiente se empieza a notar cada vez más a medida que avanzan las horas.
Rosa, que regenta un puesto de flores en el centro, vive con entusiasmo la jornada desde hace décadas. Preparas los ramos con cuidado y esmero con un procedimiento que repite sin dilación. Recorta los tallos que sobresalen, quita las espinas y junta cada una de las flores. Después, las envuelve y las entrega a los más devotos. «Viene la misma gente año tras año. Nos gusta ser parte de esa tradición», cuenta.
Tradición es también la forma en la que Jesús y el resto de miembros de la hermandad acompañan y se encargan de colocar cada uno de los ramos junto a la Virgen. Montan el escenario y se cuelgan de los arneses. Se desviven y emocionan durante una jornada que esperan durante todo el año. «Nada se compara a la ilusión de este día», reconoce. Desempeñan el trabajo en cadena que se ve desde primera hora de la mañana y deja la fachada de la basílica a rebosar de flores.
Dentro de la Iglesia
Las plegarias en el interior de la Iglesia siguen la entrega de ramos. Los más mayores se suman a las tecnologías y despliegan todas sus habilidades para inmortalizar el momento mientras graban y fotografían a la Virgen. En los bancos de atrás, se implora silencio y los labios pronuncian alguna que otra oración. Las visitas y actos seguirán esta tarde. A los fieles, además, aún les espera su día grande.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.