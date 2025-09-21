Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La doctora Olga Liñán en su consulta. HUCSC

Estos son los signos de alarma más comunes que los granadinos de 20 a 49 años deberían vigilar

«Si un lunar sangra, pica o supura, consulte a su médico», insiste Olga Liñán, experta en Oncología Radioterápica del hospital Clínico San Cecilio

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:40

La incidencia de cáncer no para de crecer en la provincia entre los 20 y los 49 años y, según el Registro de Cáncer de ... Granada, los aumentos más preocupantes se están dando de los 20 a los 30. Los tumores más prevalentes son: cáncer de mama, pulmón, colon, útero y melanoma. Pero como nadie lo espera y los síntomas suelen ser más silentes, a menudo se detecta tarde. Por eso, la experta en oncología radioterápica Olga Liñán, del hospital Clínico San Cecilio, insiste en que «lo más importante es pensar, a la hora de hacer el diagnóstico diferencial, que una persona joven también puede tener cáncer».

