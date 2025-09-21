Estos son los signos de alarma más comunes que los granadinos de 20 a 49 años deberían vigilar

La incidencia de cáncer no para de crecer en la provincia entre los 20 y los 49 años y, según el Registro de Cáncer de ... Granada, los aumentos más preocupantes se están dando de los 20 a los 30. Los tumores más prevalentes son: cáncer de mama, pulmón, colon, útero y melanoma. Pero como nadie lo espera y los síntomas suelen ser más silentes, a menudo se detecta tarde. Por eso, la experta en oncología radioterápica Olga Liñán, del hospital Clínico San Cecilio, insiste en que «lo más importante es pensar, a la hora de hacer el diagnóstico diferencial, que una persona joven también puede tener cáncer».

«En el caso de cáncer de mama, pueden aparecer nódulos en mama y axila; cambios en la forma y tamaño de la mama; cambios en la piel (piel de naranja, enrojecimiento); secreciones por el pezón, incluso retracción», explica. Pero si la tos persiste; haydificultad para respirar; dolor en el pecho; esputos sanguinolentos, y pérdida de peso, entonces puede ser cáncer de pulmón, también en no fumadores.

Se pierde peso, asimismo, si afecta al colon, lo que puede provocar sangre en heces; cambio en hábito intestinal; dolor abdominal, y sensación de no haber evacuado completamente. La juventud no entra en el cribado, pero sí puede realizarse las citologías del programa de detección precoz del SAS en su centro de salud para prevenir cáncer de útero o cérvix. «Puede haber sangrado vaginal entre ciclos menstruales;dolor o sangrado después de relaciones sexuales, y cambio en el flujo vaginal», advierte Liñán.

Por último, respecto al melanoma, pide a los jóvenes que observen sus lunares. «Si un lunar sangra, pica, supura o es de nueva aparición y características distintas a los demás, consulte a su médico».