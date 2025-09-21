El cáncer roba años de vida a la juventud Un estudio científico liderado en Granada revela un aumento preocupante de la incidencia en jóvenes de 20 a 29 años

En un mundo en el que el cáncer se asocia con el envejecimiento, la realidad es que detrás de esta enfermedad se esconden las historias de miles de jóvenes cuyas vidas han quedado truncadas por culpa de un –maldito– tumor. El cáncer no discrimina. Le da igual el sexo, el origen, la religión, la edad... Las células se vuelven malignas sin miramientos y atacan cada vez a más gente y más joven. También aquí, en Granada, donde el mayor aumento se está dando, en concreto, en veinteañeros. Cuesta creerlo, parece imposible, pero es así. El cáncer ya roba años de vida a la juventud.

Así lo revela un estudio científico liderado por el Registro de Cáncer de Granada –junto con el de Tarragona–, que lleva tomando nota de todos los nuevos diagnósticos de la provincia desde 1985. Integrado en la Escuela Andaluza de Salud Pública, siempre guarda cierto decalaje (se acaba de cerrar 2020), pero los profesionales de los hospitales granadinos ya están viendo que, efectivamente –y por desgracia–, esta es la tendencia al alza. «En los ochenta, en población de 20 a 49 años, podía haber entre 250 y 300 casos nuevos al año. Ahora, son alrededor de 700. Casi se ha triplicado».

Los jóvenes suman ya el 13% de la incidencia total del cáncer en Granada

Son palabras de la responsable del censo, María José Sánchez, directora científica del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, involucrado en el estudio. Experta en la materia, señala que el cáncer «sigue aumentando en términos absolutos. Eso no ha cambiado». Lo vemos a nuestro alrededor constantemente. Que si mi padre tiene un tumor en el riñón, que si una amiga tiene cáncer de mama... Familia, amigos, compañeros de trabajo. Eso sí, casi todos mayores de 55. Pero cada vez son menos los que se libran, ni siquiera jóvenes, que suman ya el 13% de la incidencia total.

Tipos de cáncer más frecuentes en mujeres de 20 a 49 años Mama

Piel o melanoma

Tiroides

Melanoma cutáneo

Útero

Colon-recto

Tipos de cáncer más frecuentes en hombres de 20 a 49 años Piel o melanoma

Pulmón

Colon-recto

Testículo

Sistema nervioso central

Melanoma cutáneo

Algunos tumores ya eran más frecuentes en gente joven, como sarcomas, en testículos o cerebrales, pero otros, siendo propios de adultos, han ido aumentando entre quienes están en la veintena. Es el caso de mama, colon y pulmón. ¿Por qué está pasando esto? Es lo que se está intentando averiguar desde Granada. Lo que está claro es que «nunca hay una causa única», asegura Sánchez, aunque sí existe un corte de nacimiento a partir de 1960.

Cinco veces más riesgo

«Las personas nacidas en los 90 tienen cinco veces más riesgo de tener cáncer en la juventud. En ellas se asocia más a síndromes hereditarios. Tendemos a pensar que detrás siempre hay historia genética, pero solo en un 5% de los casos totales, mientras que en jóvenes este porcentaje ya está en torno a un 30%, sobre todo, si se trata de cáncer de colon», advierte esta investigadora. Hay que tener en cuenta, no obstante, que entran en juego múltiples factores, el primero, el estilo de vida.

La particularidad de los jóvenes la marcan un mayor consumo de antibióticos en la infancia y la exposición a contaminantes ambientales

La dieta occidentalizada (menos fibra, menos verdura, más procesados, más azúcar) es un riesgo, al igual que el sedentarismo, el tabaco y el alcohol. Aunque la particularidad de los jóvenes la marcan, según María José Sánchez, dos factores: un mayor consumo de antibióticos en la infancia –provoca cambios en la microbiota intestinal– y la exposición a contaminantes ambientales –se genera resistencia a la insulina–. Las características biológicas, de base, son distintas. Y a esto se suma que, en la juventud, no se piensa en cáncer, así que «se diagnostica tarde y en estadíos más avanzados».

Tipos de cáncer que más han aumentado en mujeres de 20 a 49 años Cerebro

Pulmón

Mama

Piel o melanoma

Colon-recto

Útero

Tipos de cáncer que más han aumentado en hombres de 20 a 49 años Tiroides

Melanoma cutáneo

Colon-recto

Testículo

Sobra decir que no es lo mismo recibir el diagnóstico con 60 años que con 25. «De mayor, uno sufre sangrado rectal y ya piensa en cáncer. Pero en jóvenes, los tumores suelen ser más agresivos y difíciles de detectar y, aunque siempre impacta, la repercusión en quienes están en edad reproductiva, empezando a vivir, es tremenda. Nos hace perder más años de vida», señala esta experta. Tiroides, melanoma y colon-recto son los que más han aumentado entre los jóvenes granadinos, además de testículo, mama y útero. Y en mujeres, también hay más tumores en el sistema nervioso central y en el cerebro. «No tenemos ni idea de por qué, no hay teorías por el momento», admite.

¿Y ampliar el cribado?

En hombres, el único que sí ha disminuído –según el Registro de Cáncer de Granada– es el de pulmón «porque se fuma menos». Ninguna sorpresa. En Granada, los tratamientos para dejar de fumar se han triplicado el último lustro, como ya informó IDEAL. En cualquier caso, la incidencia de cáncer no para de crecer en gente cada vez más joven. En Reino Unido, Australia y Estados Unidos «ya se está viendo claramente», según Sánchez. En este último, de hecho, el cribado de cáncer de colon –herramienta fundamental para detectar tumores de forma precoz– se está bajando a los 40.

En España, más de 1.000 menores de 25 son diagnosticados de cáncer cada año

En la provincia de Granada, la horquilla de esta prueba es de 50 a 69 años y «hay más evidencia científica para que se extienda a los 74 que para ampliarlo a los jóvenes». No importa que los aumentos más preocupantes se estén dando en granadinos de 20 a 29 años o que, en España, más de 1.000 menores de 25 sean diagnosticados cada año. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer ya es una de las principales causas de muerte en jóvenes de todo el mundo.

Ampliar Encarnación González, jefa de servicio de Oncología del hospital Virgen de las Nieves. HUVN «Algunos han debutado con síntomas propios de patologías benignas» La jefa de Oncología del hospital Virgen de las Nieves, Encarnación González, cuenta que «a consulta llegan algunos pacientes muy jóvenes que han debutado con síntomas propios de patologías benignas». Insiste en formar a los sanitarios y concienciar a la propia juventud. Recuerda la primera vez que confirmó el diagnóstico de un joven. «Sientes la necesidad de medir cada palabra, de ofrecer esperanza, un plan de acción inmediato. El cáncer interrumpe sus estudios, el trabajo, formar una familia. Las reacciones son muy diversas, pero siempre hay miedo a no poder cumplir sus planes», afirma. Aun así, asegura que tienen «mucha» capacidad de resiliencia, preguntan «mucho» y buscan apoyo en redes sociales. «Hay que reforzar los cribados, pero también llevar en una vida saludable».

