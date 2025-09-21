Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lucía, en la sede de la asociación contra el cáncer de Granada. Blanca Rodríguez
Paciente joven con cáncer

«No esperaba que mi crisis de los treinta fuera una metástasis»

Poco después de abrir su academia de inglés en Dúrcal, con solo 29 años, la granadina Lucía Puerta Prieto notó un bulto en el pecho: cáncer de mama

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:40

La vida de Lucía Puerta Prieto se paró en seco en agosto de 2024. Hasta ese momento, todo iba bien. Vivía con su novio, era ... deportista y acababa de abrir su propia academia de inglés en Dúrcal, The Cookies Class. Entonces, notó un bulto en el pecho. Pensó que sería «hinchazón por la regla», pero los días pasaban y no desaparecía. Su madre la acompañó al médico. Tras varios días y muchas pruebas, un sobre con los resultados de una biopsia confirmó lo que esta granadina ya se venía imaginando: cáncer.

