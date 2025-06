Siete argumentos poco convincentes que dejan a Granada sin la titulación de Inteligencia Artificial

En la UGR lo tenían todo preparado para comenzar a impartir el próximo mes de septiembre el grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial ... compartido entre las aulas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de Telecomunicaciones de la UGR y las de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla. Tanto es así que todos los profesores del primer cuatrimestre estaban ya cerrados por parte de los departamentos, que habían movido a algunos docentes de titulación para cubrir la nueva. Incluso un par de catedráticos de Estadística de la UGR habían pedido trasladarse voluntariamente a Melilla.

Por eso, los expertos de la UGR que han trabajado en el diseño de la titulación se llevan manos a la cabeza al leer, en el informe desfavorable de la agencia de la Junta, argumentos como que no se aporta el calendario de contratación del profesorado como motivo para rechazar el grado. El informe final de evaluación para la verificación del título o máster del Grado en Ciencias de Datos e IA por la UGR, lo firma una comisión concreta, la Ingeniería y Arquitectura, dentro de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía. El documento de cinco páginas, al que ha tenido acceso IDEAL, basa su evaluación desfavorable en siete aspectos técnicos, que nada tienen que ver con el diseño académico de la titulación, sino que abordan cuestiones administrativas comunes al funcionamiento de todas las titulaciones. Piden, por ejemplo, «que el personal tutor en empresas cumpla los requisitos fijados por la norma», que es lo mismo que decir, que se cumpla la ley en este aspecto.

Informe final de evaluación de la solicitud Informe final de evaluación de la solicitud Informe final de evaluación de la solicitud

«El plan de estudios es perfecto. La agencia tiene que evaluar el título, no unos mecanismos de la Universidad que son estándar», valora indignado el catedrático del Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la UGR Francisco Herrera. El experto participó directamente en el diseño de la nueva titulación junto a una comisión de especialistas de primer nivel, entre directores de departamentos de Estadística, Ciencias de la Computación... o el propio decano de la Facultad de Melilla.

«El plan de estudios es perfecto, es una de las mejores titulaciones de IA de España. No hay motivos para tumbarla y si los hay son políticos» Francisco Herrera Catedrático de la UGR que ha participado en el diseño de la nueva titulación

Entre los argumentos desfavorables que se indican está, por ejemplo, que no se aportan los convenios específicos del plan de movilidad, esto es, los Erasmus que serán necesarios para los cursos tercero y cuarto de la titulación. Herrera no se explica, en este sentido, que se ponga en duda la capacidad de movilidad internacional de la UGR, que es líder en Eramus o la capacidad de coordinación con Melilla, que lleva años impartiendo diferentes títulos de la UGR. El informe se refiere, en concreto, a la necesidad de aclarar «los efectos de la corresponsabilidad del título entre los dos centros». «Pero ¿qué coordinación? Si es que no son universidades distintas, es la misma. Este es el día a día de la UGR, el plan de estudios es único, no se han enterado que Melilla forma parte de la UGR, no hay que coordinar facultades», protesta el catedrático.

«Anómala e incomprensible»

El informe emitido por la comisión de Ingeniería y Arquitectura de la agencia tumba con las cuatro titulaciones estratégicas para Granada propuestas por la UGR. Una «sorpresa» para la UGR –lo califica así el comunicado oficial– que en quince años de experiencia en la tramitación de titulaciones oficiales en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior ha verificado 60 títulos de grado y más de 150 másteres. Nunca habían tropezado con esta piedra. «Es una situación anómala e incomprensible», subrayan desde la UGR.

Herrera, como uno de los expertos que lleva meses trabajando en armar la nueva titulación, insiste en que no hay explicación «y si la hay es política».

«El plan de estudios es perfecto, es uno de los mejores títulos de IA de España, los hemos estudiado todos. Está perfectamente desarrollado, equilibrado, con una conjunción perfecta entre asignaturas. Pongo la mano en el fuego por la calidad científica de la titulación y me siento a discutir el contenido con quien haga falta. No hay razones para tumbarla y si las hay, son políticas», insiste.

El catedrático de la UGR, es además muy crítico con los plazos de la agencia autonómica, que debería haber emitido un informe final tras corregirse las últimas peticiones «menores» en marzo, «pero se han saltado los plazos de respuesta llevándolos al límite» hasta el punto de que ya no hay margen para la UGR. También advierte que no hay una dirección en la agencia que avale estos informes emitidos por una comisión. Por ello no ahorra calificativos críticos ante «la barrabasada y el daño que se le hace a Granada y a Melilla».