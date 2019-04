Sanidad anuncia a la madre de una niña con anorexia su intención de crear unidades especializadas «He dado instrucciones para que se recabe la información que corresponda con la intención de que se adopten las medidas tendentes a garantizar la asistencia sanitaria que requiere su hija», indican desde el ministerio SARAI BAUSÁN GARCÍA Granada Miércoles, 3 abril 2019, 00:04

La lucha incansable de Patricia, la madre de una joven granadina que padece anorexia para denunciar la falta de recursos públicos para tratar estos trastorno alimenticios en la sanidad pública andaluza, empieza a tener sus primeros frutos. El Ministerio de Sanidad se ha puesto en contacto con ella para informarle de que se recabará información sobre el asunto para adoptar las medidas necesarias que garanticen que este tipo de casos estén debidamente asistidos.

De ese modo, el secretario general de esta cartera, Faustino Blanco González, muestra en una carta a la que ha podido acceder este periódico que esta iniciativa nace «con la intención de que se adopten las medidas tendentes a garantizar la asistencia sanitaria que requiere su hija».

Según explica, esta asistencia está recogida en un Real Decreto en el que se contempla específicamente la atención a la salud mental, incluyendo los Trastornos de la Conducta Alimentaria. «La cartera de servicios comprende no solo el diagnóstico y seguimiento clínico de los trastornos mentales, la psicofarmacoterapia, las psicoterapias individuales, de grupo o familiares, sino también en su caso, la hospitalización, incluyendo el diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales crónicos y de sus reagudizaciones», añade Blanco González.

El secretario general finaliza la carta asegurando a esta madre que se impulsarán las medidas para que se remedie la situación, «de acuerdo con los procedimientos establecidos en el marco legal que corresponde».

La denuncia pública de Patricia a través de este periódico ha ido surtiendo efecto poco a poco. La lucha de esta madre recibió el primer impulso la pasada semana, cuando la viceconsejera de Salud, Catalina García, se puso con contacto con ella. Tal y como explica la madre, le comentó que ella estaba muy conciencia con el problema, que conocía la necesidad que había en la sanidad pública de mejorar la atención a este tipo de problemáticas y que quería sacar adelante algún proyecto para remediarlo. Para ello, habló con la directora de la Unidad de Salud Mental de Granada, quien, con anterioridad, le había dicho a Patricia que existía un proyecto, que estaba parado, relacionado con estos trastornos. «Yo vi buena voluntad e incluso sé que se han reunido este lunes y estoy a la espera de que me llamen para ver en qué ha quedado. Pero esto es cuestión sobre todo de que se ponga en marcha esta unidad, que se meta dentro de la cartera de servicios de la Junta», indica Patricia.

Desde la delegación de Salud, por su parte, han corroborado que esta conversación entre la directora de Salud Mental y la viceconsejera ha tenido lugar y que se va a poner el asunto sobre una mesa de trabajo para ver de qué forma se puede solventar esta situación.

En Ciudad Real

Esta madre ha tenido que llevar a su hija a Ciudad Real para que sea atendida e ingresada en un hospital público ante la falta de una unidad concreta, multidisciplinar y especializada en los centros andaluces: «No hay ningún protocolo de tratamiento ni ingreso. Hay protocolos de actuación pero que no se desarrollan porque no hay unidades especializadas en la sanidad pública andaluza», comenta la madre a este periódico.

Para lograr llevar su mensaje al máximo número posible de personas, Patricia creó una petición en la plataforma change.org en la que reclamaba «Unidades especializadas para los trastornos de la conducta alimentaria ¡ya¡». Más de 174.000 firmas después, su objetivo parece más cercano. «Se ha volcado muchísima gente. Empecé esto como un mensaje de desesperación, pero no esperaba tanta respuesta. Me han llamado medios de comunicación de todos lados y personas que me han contado su propia experiencia. Y no solo faltan estas unidades especializadas en Andalucía, sino en muchos otros lugares de España, como Madrid», explica. Personalidades conocidas como Paz Padilla se han sumado a la lucha de esta madre para que a su hija «no la dejen morir». Además, ha logrado que el Ayuntamiento de La Zubia presente en su próximo pleno una moción aprobada por todos los grupos políticos en la que se pide que esta unidad se cree en Andalucía. «Se espera que esta moción se expanda a otros ayuntamiento y llegue incluso al Parlamento», indica Patricia.

Una recuperación lenta

«Mi hija está algo mejor, pero el problema es que cuando llegan a una situación tan límite, cuesta mucho revertir ese estado», explica la madre. Su hija, Alexandra, sigue muy débil y se queja de que se siente sola tan alejada de su familia. «Yo voy a verla este viernes de nuevo, pero no puedo estar con ella todos los días porque tengo que trabajar. La última vez que la vi no quería salir, se cansaba de pasear, le dolía la barriga. La vi muy mal y eso a mi me rompe por dentro. Esta es una enfermedad muy dura para todos», explica. Patricia ha criado ella sola tanto a Alexandra como a su otro hijo pequeño, que ahora tiene 18 años: «También lo lleva muy mal porque le afectó mucho lo de su hermana. Se acaba rompiendo una familia, distorsiona mucho la convivencia y a cada uno de nosotros». A pesar de ello, siguen unidos y luchando no solo porque Alexandra pueda deshacerse de «ese 'parásito' llamado anorexia, sino de que los pacientes andaluces no tengan que abandonar su comunidad autónoma para ser tratados por la sanidad pública al cumplir los 18 años.