Centro de salud de Gran Capitán. S. B.
Agresión a un celador

«Me sacó a la calle de un tirón, era un armario empotrado de gimnasio, pero nadie oía mis gritos»

El profesional que el pasado domingo resultó herido tras intentar contener a un paciente agresivo comparte con IDEAL cómo vivió aquella noche

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:33

Luis (nombre ficticio) estaba de guardia en el servicio de urgencias de atención primaria de Gran Capitán cuando, a las dos de la madrugada, un ... hombre tocó al timbre. «Siempre me fijo en si hay agresividad antes de abrir. Era un señor alto, fuerte, extranjero, pero hablaba español. Pedía que le hicieran una radiografía mientras se sujetaba un hombro con la mano. Le dije que aquí no se hacía esa prueba, pero parecía que no me entendía así que abrí», comparte con IDEAL.

