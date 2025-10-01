Orden de alejamiento para el paciente que pegó una patada en el pecho a una enfermera en Gran Capitán

Dos agresiones físicas en dos días, primero a un celador y después a una enfermera, han conmocionado al centro de salud de Gran Capitán esta ... semana. Ambos profesionales del servicio de urgencias de atención primaria (SUAP), en concreto, han decidido tomar cartas en el asunto y denunciar los hechos.

La enfermera recibió, además de insultos y amenazas, una patada en el pecho por parte de un paciente al que le estaba realizando una cura en el pie. Ocurrió este pasado lunes por la noche. El suceso le provocó una crisis de ansiedad y requirió asistencia médica.

Tras retomar la calma, la mujer se inclinó por denunciar. El juicio rápido tuvo lugar ayer martes y concluyó, según ha podido confirmar IDEAL, con una orden de alejamiento para el paciente que la agredió. Al parecer, su presencia en el SUAP de Gran Capitán era habitual.

Con respecto al celador conductor, fue agredido en la madrugada del pasado domingo por un varón que llegó demandando una radiografía. Al no detectar peligro, le abrió la puerta para explicarle que no hacían esa prueba. Fue entonces cuando, ebrio y violento, le tiró del brazo.

En el forcejeo por intentar contener los golpes, el sanitario sufrió daños en muñeca, brazo y hombro, según él mismo ha compartido con este periódico. En este caso, no era un paciente habitual. De primeras, no tenía claro qué hacer, pero tras hablarlo con sus compañeros y jefes él también actuará. Tiene previsto denunciar a su agresor hoy mismo.