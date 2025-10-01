Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Centro de salud de Gran Capitán Sara Bárcena Hernández

Orden de alejamiento para el paciente que pegó una patada en el pecho a una enfermera en Gran Capitán

El celador que un día antes sufrió un episodio similar en el mismo servicio de urgencias denunciará hoy a su agresor

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:34

Dos agresiones físicas en dos días, primero a un celador y después a una enfermera, han conmocionado al centro de salud de Gran Capitán esta ... semana. Ambos profesionales del servicio de urgencias de atención primaria (SUAP), en concreto, han decidido tomar cartas en el asunto y denunciar los hechos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

