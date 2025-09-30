Un paciente insulta y propina una patada en el pecho a la enfermera que lo atendía en un centro médico de Granada Tras el suceso, ocurrido este pasado domingo en Gran Capitán, la víctima requirió asistencia por una crisis de ansiedad y el agresor fue detenido

Sara Bárcena Hernández Granada Martes, 30 de septiembre 2025, 11:43 | Actualizado 12:35h.

Eran cerca de las nueve de la noche de este pasado domingo cuando en el centro de salud de Gran Capitán, en Granada capital, se desató el caos. Un varón de 60 años de edad «llegó agresivo, exigiendo que lo atendieran a él primero». Y así lo hizo el equipo que estaba de guardia con tal de evitar que siguiera armando jaleo.

Sin embargo, la tensión fue en aumento. El paciente, que requería una cura en el pie, «se encaraba con todo el mundo y amenazaba con demandas y denuncias», según ha confirmado a este periódico la Policía Nacional de Granada. Rápidamente, una enfermera procedió a atenderlo.

Fue entonces cuando el hombre empezó a decirle que no sabía curar y a insultarla. En cuestión de segundos, la agresión verbal se tornó física. Sin mayor dilación, mientras ella intentaba concentrarse para hacer la cura, él le propinó una patada en el pecho. El propio 061 llamó al 112 solicitando presencia policial.

El servicio de Emergencias avisó entonces a Policía Nacional, al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a Inspección de Trabajo. La mujer, de 55 años, necesitó asistencia médica por una crisis de ansiedad. En cuanto al agresor, fue detenido por agresión a un funcionario público.

El sindicato de enfermería Satse ha denunciado la agresión, que ha tachado de «intolerable», y exigido la presencia de un vigilante de seguridad las 24 horas del día. En este contexto, cabe recordar que Granada es la cuarta provincia española con mayor índice de delitos contra el personal sanitario.