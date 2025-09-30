Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Nueva pelea en el centro de Loja Ideal

Loja vuelve a vivir una pelea en plena calle

Su alcalde, Joaquín Camacho, condena los actos y asegura que tratan de averiguar si son los mismos individuos que protagonizaron una reyerta en verano

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Martes, 30 de septiembre 2025, 10:11

Loja vivió ayer una pelea en plena calle que obligó a intervenir a agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local. Así lo ... ha confirmado su alcalde, Joaquín Camacho, que ha condenado los hechos y ha asegurado que tratan de averiguar si son los mismos individuos que protagonizaron una reyerta este verano.

