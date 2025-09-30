Loja vuelve a vivir una pelea en plena calle

Loja vivió ayer una pelea en plena calle que obligó a intervenir a agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local. Así lo ... ha confirmado su alcalde, Joaquín Camacho, que ha condenado los hechos y ha asegurado que tratan de averiguar si son los mismos individuos que protagonizaron una reyerta este verano.

Los hechos sucedieron alrededor de las ocho de la tarde, en la avenida de los Ángeles, zona céntrica y comercial de Loja. Varios testigos grabaron el suceso con sus móviles. Fuentes de Protección Civil señalan que en la pelea participaron, al menos, cuatro personas que se emplearon barras de hierro en la misma. También apuntan que los hechos fueron grabados por cámaras de seguridad de la zona, imágenes que se están inspeccionando ahora.

«Lo ocurrido demuestra que no tenemos los instrumentos necesarios para garantizar la seguridad de los vecinos. Los hechos suceden a plena luz del día», ha lamentado el primer edil.

Al parecer, no hubo que lamentar heridos graves por la agresión.

Un problema que viene de lejos

Este episodio no es un hecho aislado, sino un problema que se está cronificando en el municipio lojeño. Los vecinos y comerciantes señalaban el pasado mes de julio, cuando trascendió otra reyerta violenta con varios implicados, que «cuando se pelean no es una pelea normal, van a matarse. A veces son cuatro, ocho o doce, y nunca sabes si te puede pillar en medio cuando pasas por allí».

Los lojeños se quejaban de que «no se puede tolerar lo que pasa aquí, la policía se los lleva y luego quedan en libertad, así que no escarmientan. La cosa está que arde», afirmaban.

De los participantes en la pelea muchos no saben identificar a los intervinientes: «Ha venido gente nueva al pueblo en los últimos tiempos», destacaba un joven. Además, una de las principales quejas es que las reyertas no se producen en lugares aislados, sino en el centro del pueblo, como ha ocurrido de nuevo en este último caso.

Según explicaron fuentes municipales a IDEAL, la pelea que tuvo lugar en el mes de julio la protagonizaron unos vecinos del pueblo «de etnia gitana» que tenían rencillas previas con otros «de origen marroquí». La investigación determinará si este nuevo episodio violento ocurrido este lunes por la noche tiene relación con estos hechos y cuenta con los mismos protagonistas.