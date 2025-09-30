Detenido el empleado de una tienda de Granada por robar dos móviles para venderlos por internet Aprovechando la circunstancia del apagón nacional del 28 de abril, desaparecieron seis terminales del negocio de telefonía

C. L. Martes, 30 de septiembre 2025, 09:28

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo la detención de un varón de 23 años de edad sin antecedentes como presunto autor de un delito de hurto, tras haber sido identificado como la persona responsable de haber sustraído al menos dos terminales móviles en una tienda del Distrito Centro en la que estuvo trabajando. El presunto autor del hurto vendió posteriormente estos terminales a través de una plataforma online de segunda mano. Después de haberle tomado declaración ha quedado en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial.

Los hechos tuvieron lugar en una tienda de telefonía del Distrito Centro. A la hora de realizar el inventario, la encargada del mismo descubrió que había seis terminales que no habían sido vendidos y no se encontraban en el establecimiento, por lo que procedió a denunciar ante la Policía Nacional la desaparición de dichos teléfonos de alta gama, valorados en 3.255 euros.

Tras esa denuncia, comenzó la investigación por parte de la Comisaría de Distrito Sur de Granada, que comprobó cómo de los seis terminales desaparecidos dos estaban siendo utilizados.

Las pesquisas pudieron determinar la identidad de las dos personas que habían adquirido dichos terminales, los cuales manifestaron que habían adquirido dichos teléfonos a través de una plataforma de venta online entre particulares y que desconocían la procedencia de los mismos.

Las gestiones de investigación sirvieron para averiguar que la persona que había realizado dichas ventas coincidía con un varón de 23 años que había estado trabajando semanas antes en el establecimiento en el que habían desaparecido los teléfonos. También se pudo conocer que la sustracción de los terminales se había llevado a cabo aprovechando la circunstancia del apagón nacional del 28 de abril.

El detenido, sin antecedentes policiales previos, ha sido oído en declaración en dependencias policiales y ha quedado en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello.