Repunte de robos de vehículos en el Cinturón para cometer delitos con ellos

La Guardia Civil ha detectado este verano un repunte de los robos de vehículos en el Cinturón de Granada, que después se usan para cometer ... delitos como robos o transportes de marihuana a Francia, por ejemplo. El cuerpo ha logrado recuperar muchos de ellos, pero advierte de que los delincuentes se llevan coches en los que sus dueños se hayan dejado las llaves puestas.

Un ejemplo reciente fue el robo de cinco jamones y dos paletas ibéricas, valorados aproximadamente en unos 1.000 euros, en un secadero de Padul. Según adelantó IDEAL, el coche empleado por los autores era robado. Tres encapuchados se llevaron la mercancía en apenas un minuto y 16 segundos.

Por otro lado, la Bemérita detectó a principios de verano una frecuencia anómala de butroneros en la provincia de Granada, con varios asaltos a naves industriales del área metropolitana y la Costa que continúan investigándose. Al ser una banda itinerante, sospechan que ya se ha desplazado a otro territorio, ya que por ahora han cesado estos hechos delictivos.