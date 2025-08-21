Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Encapuchados robando jamones en un secadero de Padul al que llegaron con un coche robado. IDEAL

Repunte de robos de vehículos en el Cinturón para cometer delitos con ellos

Los delincuentes buscan coches en los que sus dueños se hayan dejado las llaves puestas

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Jueves, 21 de agosto 2025, 23:23

La Guardia Civil ha detectado este verano un repunte de los robos de vehículos en el Cinturón de Granada, que después se usan para cometer ... delitos como robos o transportes de marihuana a Francia, por ejemplo. El cuerpo ha logrado recuperar muchos de ellos, pero advierte de que los delincuentes se llevan coches en los que sus dueños se hayan dejado las llaves puestas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La garduña, el segundo animal carnívoro más abundante en Granada: «Puedes verlo en el Salón o el Albaicín»
  2. 2

    El Covirán pone el broche a su plantilla con el tirador ex NBA Matt Thomas
  3. 3 La cafetería de Granada que «se queda pequeña» por sus tartas de queso y galletas americanas
  4. 4

    Llega a Granada el humo de los incendios que asolan el noroeste de España
  5. 5

    Granada ultima el acuerdo con la CHG para subir la compuerta que permitirá renaturalizar el Genil
  6. 6

    Salud restringe el baño por tercera vez este verano en la playa de Carchuna
  7. 7 Coudet: «He querido tener varias veces a Boyé, me gustan sus características»
  8. 8 La Guardia Civil detiene a los dos menores que atracaron a una dependiente con un gran cuchillo para robarle 250 euros
  9. 9

    Boyé dejará margen pero obliga a buscar otro delantero como poco en el mercado
  10. 10 Detenido en Madrid un hombre con dos reclamaciones por violencia de género en vigor en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Repunte de robos de vehículos en el Cinturón para cometer delitos con ellos

Repunte de robos de vehículos en el Cinturón para cometer delitos con ellos