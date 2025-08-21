Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de la Policía Nacional. IDEAL

«Parecen estudiantes, pero son ladronas croatas y te revientan el piso en un momento»

Algunas de las detenidas en Granada por robar en pisos han sido extranjeras que se hacen pasar por universitarias

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Jueves, 21 de agosto 2025, 23:22

La Policía Nacional ha arrestado a varias personas como presuntos autores de robos en pisos de Granada capital. Algunas de ellas han sido jóvenes croatas, ... con edades comprendidas entre los 18 y los 20 años, que se hacen pasar por estudiantes. «Entran a un bloque y los vecinos piensan que son universitarias, pero te revientan el piso en un momento», cuenta Antonio Vilchez, jefe de Robos y delegado de Patrimonio Histórico.

