«Parecen estudiantes, pero son ladronas croatas y te revientan el piso en un momento»

La Policía Nacional ha arrestado a varias personas como presuntos autores de robos en pisos de Granada capital. Algunas de ellas han sido jóvenes croatas, ... con edades comprendidas entre los 18 y los 20 años, que se hacen pasar por estudiantes. «Entran a un bloque y los vecinos piensan que son universitarias, pero te revientan el piso en un momento», cuenta Antonio Vilchez, jefe de Robos y delegado de Patrimonio Histórico.

Normalmente van en pareja o en grupos de tres. Las delata su atuendo; van «años atrasadas en moda» y los investigadores las detectan rápidamente. «Hay que recordarlo para que la gente esté atenta», insiste. De hecho, a dos muchachas croatas las detuvieron saliendo por la puerta, después de que un vecino las viera tocando el timbre para comprobar si había alguien dentro.

Las bandas itinerantes de países del Este se dedican «a hacer el agosto» en verano por distintos puntos de España, también en Granada. Utilizan sus propios métodos para abrir la puerta, sustraen lo que les resulta interesante y salen por donde han entrado. «Algunos pintan marcas y otros directamente llaman y comprueban si está vacío. También esperan en la planta de arriba y oyen a los dueños salir. Si no han echado la llave, utilizan la técnica del resbalón, que consiste en utilizar un objeto delgado y flexible, como una tarjeta, para que el pestillo ceda y abrir la puerta», explica el agente. Por ello, recomienda siempre cerrar con llave. También contar «con una buena cerradura». Un bombín defectuoso o antiguo facilita la labor de los ladrones.

Las investigaciones son complejas y requieren en muchos casos de la colaboración con otros cuerpos, e incluso con las autoridades de otras provincias, debido a que las organizaciones se mueven constantemente. La puesta en común de información es garantía de éxito.