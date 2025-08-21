Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vivienda asaltada tras forzar la cerradura. Fermín Rodríguez

La Costa de Granada concentra el repunte de robos en casas este verano

Almuñécar y Salobreña son los municipios con más denuncias

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Jueves, 21 de agosto 2025, 23:24

Siempre ocurre con la llegada del calor, los baños en la playa y las fiestas de los pueblos: los robos en viviendas aumentan en verano. ... Los delincuentes saben que tanto los domicilios del Centro como los de los pueblos se quedarán vacíos en algún momento si sus inquilinos se van de vacaciones, y será el momento perfecto para llevarse un botín más o menos jugoso. Normalmente buscan dinero en efectivo, joyas y aparatos tecnológicos que puedan vender fácilmente en el mercado. Además de estos hechos delictivos, este estío también se están produciendo robos en las segundas residencias de la Costa granadina. Los autores, en la mayoría, autóctonos, aprovechan cuando los inquilinos se van a la playa, a comer o a cenar fuera para entrar a través de ventanas abiertas o forzando la cerradura. Salobreña y Almuñécar han sido los municipios en los que más denuncias de este tipo se han presentado.

