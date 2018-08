Renfe formará a doce maquinistas para el tren a Madrid por Moreda, que se prevé para finales de octubre RAMÓN L. PÉREZ Esta misma semana se ha prorrogado el corte de la línea por Loja hasta el 7 de diciembre M. V. COBO Domingo, 12 agosto 2018, 02:23

Hace once años que Granada se aprovechaba, de refilón, de la Alta Velocidad. Renfe y Adif decidían clausurar la línea Granada-Madrid a través de Moreda para ofrecer el servicio por Antequera, lo que permitía aprovechar las mejoras de la línea AVE de Málaga. Se abandonaba el camino 'más recto', el que subía a Madrid por Linares-Baeza, para recortar el tiempo de viaje a pesar de recorrer más kilómetros. Esta supresión del expreso a Madrid ponía la 'puntilla' a la línea de Moreda, que ya había perdido años atrás el tráfico regional. Cuando se dejó de usar esta vía para la conexión con Madrid ya estaba en marcha la obra del ramal de AVE de Granada. Parecía que llegaría pronto el trayecto 'rápido'. Pero el desaguisado de estos últimos tres años, con un sangrante aislamiento ferroviario, deja a Granada con la única opción de volver al siglo XX si quiere recuperar el viaje en tren directo, sin tener que hacerlos incómodos transbordos en autobús. Así, el Gobierno anunciaba hace unos días que iba a poner en marcha el servicio directo Granada-Madrid por Moreda. Un viaje a los servicios del siglo XX para salir de la situación actual. Renfe no ha dado una fecha oficial para que se inicie, pero los pasos previos apuntan a que no empezará a operar hasta finales de octubre o principios de noviembre.

Doce maquinistas

Esta semana, la operadora comunicaba en Granada el inicio del plan de formación para los maquinistas. Primero se actualizará la licencia para que los conductores lleven las nuevas máquinas que cubrirán el trayecto entre Granada y Almería –más antiguas que las actuales, traídas de Extremadura– y posteriormente se formará a un grupo de doce conductores para que cubran el trayecto Granada-Madrid. Será en un modelo Talgo 4 el que circule por Moreda. Los mismos trenes que se usaban cuando se canceló el servicio a finales de 2006.

La infraestructura no necesita ninguna inversión ni obras, está plenamente operativa. Todo el trazado lo recorren los trenes turísticos Al-Ándalus durante varios meses al año. Sólo es necesario, por tanto, que se busquen las máquinas y que los conductores estén listos para la ruta, algo para lo que harían falta estos dos meses, aproximadamente, teniendo en cuenta el reajuste de turnos de trabajo y los días de formación para renovar la habilitación de los maquinistas.

En uso

Actualmente, en la estación de Moreda paran a diario dos trenes. Se trata del que procede de Almería con destino a Madrid, que efectúa una parada comercial de un par de minutos sobre las 9.10 horas de la mañana; y el del viaje inverso, procedente de Madrid, que se detiene en la estación sobre las 20.00 horas, antes de seguir camino a Almería. Pasan otros trenes por esa línea, pero no llegan a entrar en la estación, ya que hacen uso del llamado 'triángulo de Moreda', una variante que evita que los convoyes tengan que entrar en la terminal. Se les oye pasar a menos de un kilómetro de la estación y seguir su camino para unir Almería y Madrid. Gracias a este 'bypass' se ganan unos minutos en el viaje, que entre Madrid y Moreda es de 4 horas y 37 minutos, según la información oficial de la página web de Renfe. El tramo entre Moreda y Granada emplea unos cincuenta minutos más, sin hacer paradas. Eso supondría que el nuevo enlace directo llevaría alrededor de cinco horas y media, con un margen de unos minutos arriba o abajo en función de las paradas que efectúe.

Petición ciudadana

Este servicio anunciado por el Gobierno, directo y sin transbordos, es una reivindicación de las plataformas ciudadanas y de la Mesa del Ferrocarril, que se empezó a hacer cuando el corte de circulación se demoró más allá de los cuatro meses que se anunciaron al suspender la circulación. Durante dos años, los respectivos responsables de Fomento, bajo el Gobierno del PP, han rechazado la opción de reconectar a Granada apuntando que era necesario invertir, en unas ocasiones, o que no era un viaje competitivo, en otras.

El actual ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anunciaba este mes de agosto la reconexión por Moreda como un acto de «sensibilidad» hacia la situación de aislamiento de Granada.

Todos los colectivos que pedían este viaje han agradecido el 'gesto', aunque sin perder de vista que se trata de una medida 'paliativa' mientras se concluyen las pruebas de seguridad del AVE.

Será en septiembre cuando Ábalos ofrezca información sobre el proyecto de Alta Velocidad. De momento, esta semana se ha recibido la comunicación que anuncia la prórroga del corte de la línea hasta el 7 de diciembre. El contrato de los autobuses tendría prórroga hasta febrero de 2019.

Así, el próximo 'estreno' ferroviario para Granada será el del tren por Moreda. Los viajeros podrán contemplar las abandonadas estaciones de Iznalloz, Píñar o Deifontes, que ya no tienen uso, como un vestigio del patrimonio ferroviario de Granada.

Será un viaje con cierta nostalgia, pero al menos no tendrán que hacer transbordos.