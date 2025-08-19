Reciben sepultura los dos trabajadores muertos en el incendio de la aceitera de Pinos Puente

Los dos trabajadores que murieron en el incendio de la fábrica de aceite de Pinos Puente han recibido sepultura a primera hora de la mañana ... de este martes 19 de agosto. Una de las víctimas ha sido enterrada en el camposanto de la localidad granadina en la que ocurrió el accidente y la otra en el municipio jienense de Alcalá la Real, de donde era natural, según han informado a IDEAL fuentes de la empresa siniestrada.

El fallecimiento de los infortunados empleados se produjo la madrugada del pasado domingo 17 de agosto, pero las pruebas forenses para determinar la identidad de los cadáveres han demorado la celebración de las honras fúnebres.

El informe elaborado por los expertos en Medicina Legal será trasladado ahora al juzgado de Instrucción número 9 de Granada, que es el que se ha hecho cargo de la investigación del suceso. La apertura de las diligencias es obligada al tratarse de 'muertes judiciales', es decir, defunciones que no se han debido a causas naturales.

Mientras tanto, la Guardia Civil está ultimando el atestado del suceso que incluirá, entre otros elementos, el resultado de la inspección del lugar de los hechos y las declaraciones de los tres trabajadores que sobrevivieron al fuego y compartían turno con los dos obreros que perecieron.