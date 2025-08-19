Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los Bomberos de Granada, tras sofocar el incendio. Ariel C. Rojas

Reciben sepultura los dos trabajadores muertos en el incendio de la aceitera de Pinos Puente

Uno de ellos ha sido enterrado en la localidad granadina y el otro, en el municipio jienense de Alcalá la Real, de donde era natural

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Martes, 19 de agosto 2025, 12:17

Los dos trabajadores que murieron en el incendio de la fábrica de aceite de Pinos Puente han recibido sepultura a primera hora de la mañana ... de este martes 19 de agosto. Una de las víctimas ha sido enterrada en el camposanto de la localidad granadina en la que ocurrió el accidente y la otra en el municipio jienense de Alcalá la Real, de donde era natural, según han informado a IDEAL fuentes de la empresa siniestrada.

