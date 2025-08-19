Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Calle Obispo Hurtado de Arenas del Rey, donde ha tenido lugar el crimen.

Mata a su cuñado de un disparo y luego se suicida en Arenas del Rey

Un hombre de 60 años, vecino de Arenas del Rey, hiere de gravedad a su hermana y acaba con la vida de su cuñado con una escopeta de caza

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Martes, 19 de agosto 2025, 10:16

Noche trágica en Arenas del Rey. Una riña familiar acabó en la noche del lunes con un funesto balance. Un vecino de la localidad granadina, ... de 60 años, disparó contra su hermana y contra su cuñado cuando se encontraban en su casa. Los impactos acabaron con la vida del hombre, de 63 años, y dejaron herida de gravedad a la mujer, que tuvo que ser trasladada a un hospital.

