En Arenas del Rey se hacen corrillos para comentar lo ocurrido. Y, sobre todo, prestan apoyo a los familiares, que siguen en shock. Ariel. C Rojas
Crimen en Granada

«Le disparó a sangre fría mientras tomaba el fresco con un amigo»

Los vecinos del barrio de Obispo Hurtado de Arenas del Rey escucharon los disparos y los gritos pasadas las once de la noche del lunes

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Martes, 19 de agosto 2025, 13:15

Algunas banderillas permanecen colgadas, otras tiradas por la calle. Son el último resquicio de las fiestas patronales de Arenas del Rey, que se celebraron hace ... unos días. Este martes el ambiente es el contrario, de luto absoluto. Un hombre presuntamente disparó este lunes por la noche contra su hermana y su cuñado -marido de ella- y acabó con la vida de él. A ella la dejó gravemente herida en una pierna. Después se suicidó.

