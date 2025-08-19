Algunas banderillas permanecen colgadas, otras tiradas por la calle. Son el último resquicio de las fiestas patronales de Arenas del Rey, que se celebraron hace ... unos días. Este martes el ambiente es el contrario, de luto absoluto. Un hombre presuntamente disparó este lunes por la noche contra su hermana y su cuñado -marido de ella- y acabó con la vida de él. A ella la dejó gravemente herida en una pierna. Después se suicidó.

Las banderas ondean a media asta en una pequeña localidad en la que no se habla de otra cosa. Todos conocían a las víctimas. Y los que viven en el barrio de Obispo Hurtado escucharon perfectamente los disparos pasadas las once de la noche. «Parecían petardos. Ojalá hubiera sido eso. También oí los gritos. Salí y vi el cuerpo sin vida de mi vecino y a mi vecina malherida», explica una mujer mientras limpia con una manguera la calle. «La sangre llegó hasta mi puerta», añade.

«Le disparó a sangre fría mientras tomaba el fresco con un amigo», cuenta un testigo. Cuando el presunto autor de los disparos se acercó a sus víctimas, avisó a este amigo para que se apartara. Una vez que lo hizo, disparó con la escopeta. En el suelo puede apreciarse el color blanco, símbolo de la limpieza profunda para eliminar los restos de sangre. «¿Ves esa otra mancha blanca? Ahí también había sangre porque la víctima salió corriendo, pero le volvió a disparar», cuenta. A la mujer del fallecido tuvieron que atenderla in situ para taponarle la herida hasta que llegó la ambulancia. Paradójicamente, tanto el presunto autor como las víctimas viven unos enfrente de otros.

Nadie le encuentra explicación a lo ocurrido. La mayoría asegura que desconocía que tuvieran rencillas previas. Solo un vecino admire que habían tenido «alguna trifulca». Otro conocido de ambas partes se muestra contundente: «El tema por el que se han peleado es tabú. Solo ellos lo saben».

En el pueblo se hacen corrillos para comentar lo ocurrido. Y, sobre todo, prestan apoyo a los familiares, que siguen en shock. En la casa donde vivía el supuesto autor se oye el llanto desconsolado de una mujer. Arenas del Rey tardará tiempo en recuperarse de este golpe.