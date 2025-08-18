Susto en Pinos Puente al reactivarse el incendio en la fábrica de aceite

El incendio en una fábrica de aceite que se cobró la vida de dos trabajadores el pasado domingo de madrugada se volvió a reactivar este ... lunes sobre las 20.30 horas. Así lo confirmron tanto el servicio de emergencias 112 como la Policía Local de Pinos Puente.

El aviso lo deron los propios trabajadores y el origen del fuego pudo estar en un rescoldo de orujo que prendió al entrar en un extractor de la nave, según los primeros indicios. Según señalaron desde la Policía Local del municipio a este periódico, todos los trabajadores que allí estaban en ese momento pudieron salir por su propio pie y no hubo que lamentar ni heridos ni fallecidos.

Inmediatamente se desplazaron hasta la fábrica varias dotaciones de Bomberos de Granada, que poco después de las 21.30 horas habían controlado el conato de incendio. También intervinieron, prestando labores de apoyo y seguridad, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Pinos Puente.

Según explicaron los operarios, están haciendo turnos de guardia para controlar que todo esté en orden tras el gran incendio del domingo. Al ver las llamas, alertaron a Bomberos, ya que el recinto interior «está vallado y no podemos entrar». Los trabajadores señalaron que la Guardia Civil acudió a inspeccionar el recinto para comprobar que todo estaba en orden y los trabajadores abandonaron la nave una vez el fuego estuvo extinguido.

Lo que mas preocupaba de nuevo eran los dos depósitos de hexano, un combustible que puede explotar con facilidad, que hay en la fábrica.

Hay que recordar que un gran incendio provocó el derrumbe de parte de la nave la madrugada del sábado al domingo, sin embargo esto no ha afectado a la actividad porque se produjo en un espacio acotado de la nave que no impide el desarrollo de la actividad. En ese incendio murieron dos trabajadores, un vecino de Pinos y otro de Alcalá la Real, que quedaron atrapados mientras intentaban apagar las llamas. El Ayuntamiento de Pinos Puente ha decretado tres días de luto y ha suspendido sus fiestas de agosto por este suceso.