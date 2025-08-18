Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un operario, en la fábrica de aceite de Pinos Puente este lunes por la noche Ariel C. Rojas

Susto en Pinos Puente al reactivarse el incendio en la fábrica de aceite

El personal que estaba trabajando, que ha dado el aviso, ha podido salir por su propio pie

Camilo Álvarez
Sandra Martínez

Camilo Álvarez y Sandra Martínez

Granada

Lunes, 18 de agosto 2025, 22:42

El incendio en una fábrica de aceite que se cobró la vida de dos trabajadores el pasado domingo de madrugada se volvió a reactivar este ... lunes sobre las 20.30 horas. Así lo confirmron tanto el servicio de emergencias 112 como la Policía Local de Pinos Puente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El reventón térmico provocó el caos en las playas de Granada y obligó a desalojarlas
  2. 2

    «Desalojamos a unas cinco mil personas de la playa de Torrenueva en veinte minutos»
  3. 3

    Rescatan a siete personas a la deriva en la Costa de Granada tras el reventón térmico
  4. 4 Así vivieron los granadinos el reventón térmico en la Costa: los vídeos más impactantes
  5. 5 Las paradisíacas cuevas de Granada que parecen sacadas de Santorini: «Es un lugar de ensueño»
  6. 6

    Así fue el reventón térmico en Granada: la hora clave, en cifras
  7. 7

    «Puede que llegue tarde»: 25 años tras la pista de un SMS
  8. 8

    Los Bomberos creen que las víctimas de Pinos Puente trataron de apagar el fuego
  9. 9

    Detienen a un joven por quemar y destrozar la iglesia de El Pozuelo, en Albuñol
  10. 10

    «Estuvimos 20 años dando misas en garajes y ahora la iglesia que hicimos con nuestras manos está destrozada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Susto en Pinos Puente al reactivarse el incendio en la fábrica de aceite

Susto en Pinos Puente al reactivarse el incendio en la fábrica de aceite