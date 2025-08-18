Un juzgado investiga la muerte de dos trabajadores en la aceitera de Pinos Puente

El juzgado de Instrucción 9 de Granada ya ha iniciado una investigación para tratar de aclarar las circunstancias en las que se produjeron los fallecimientos ... de dos trabajadores en el incendio de la fábrica Aceites y Orujera Sierra Sur en Pinos Puente, un suceso que ocurrió la madrugada del pasado domingo. La apertura de las diligencias es obligada al tratarse de 'muertes judiciales', es decir, defunciones que no se han producido por causas naturales.

En este sentido, el juzgado está a la espera de recibir el informe que está elaborando la Guardia Civil para tratar de arrojar luz sobre el dramático siniestro. El atestado, además del resultado de la inspección del lugar de los hechos, incluye las declaraciones de los tres trabajadores que sobrevivieron al fuego y compartían turno con los dos obreros que perecieron el aciago 17 de agosto. Dos de los testigos ya habían sido interrogados ayer por los agentes de la Benemérita, según pudo saber IDEAL.

Mientras el instituto armado lleva a cabo sus pesquisas, sigue cobrando fuerza la hipótesis de que los cinco operarios que estaban en la empresa intentaron en un primer momento frenar el avance de las llamas. No lo consiguieron, pero dos de ellos, por causas que se desconocen, no pudieron abandonar el recinto y perdieron la vida. Al parecer, podrían haber fallecido por la inhalación de humo, indico a este periódico Rafael Moraga, gerente de la compañía, aunque ese extremo, precisó el directivo, está pendiente de las conclusiones de la autopsia, otro de los elementos con los que contará el juzgado a la hora de determinar el devenir del caso.

Indagación de los sindicatos

Independientemente de la investigación judicial, el sindicato UGT Granada solicitó una reunión de urgente del comité de seguridad y salud de Aceites Sierra Sur, integrado por representantes sindicales y de la compañía aceitera que tiene sede en el municipio jienense de Alcalá la Real, para poner en marcha una indagación interna.

En concreto, UGT ha reclamado la constitución de una comisión paritaria para la investigación del accidente con los objetivos de conocer los motivos del siniestro, adoptar las medidas correctoras correspondientes para que no vuelva a producirse y poner en conocimiento de las autoridades competentes, tanto la Inspección de trabajo como el juzgado, las conclusiones del informe, según explicó el secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Granada, Francisco Ruiz Ruano. «Mañana mismo –por hoy– iniciaremos los primeros contactos para desarrollar el protocolo de trabajo», señaló Ruiz Ruano.

La propia empresa Grupo Sierra Sur recordó que colabora ya con las autoridades «para esclarecer cuanto antes las circunstancias que han desencadenado esta tragedia en el lugar de trabajo, que como ya se ha podido constatar cumplía con todas las medidas de seguridad y prevención».

Ocho defunciones en el tajo

Por otra parte, en un comunicado conjunto tras el accidente mortal, los sindicatos CC OO y UGT anunciaron la interposición de la preceptiva denuncia ante la Inspección de Trabajo, y exigir la depuración de las responsabilidades que correspondan. Ruiz Ruano recalcó que, con estas dos muertes de carácter laboral, se elevan a ocho los fallecidos por siniestros en el tajo en la provincia de Granada en lo que llevamos de años –tres en este negro mes de agosto– unas cifras que so.

«Una sola muerte ya supone un fracaso del sistema preventivo, además de un drama tanto humano como laboral que trunca las expectativas de las personas y de sus familias», agregaron las centrales sindicales en su escrito.

«Hay que seguir exigiendo a las empresas un escrupuloso cumplimiento de los planes de seguridad. Es asimismo fundamental que las empresas verifiquen con asiduidad, el estado de instalaciones y maquinaria y adopten las medidas correctoras necesarias, para que las personas trabajadoras, desarrollen su actividad en un ambiente seguro, estas actuaciones, unidas a un adecuado y permanente plan formativo para el personal de la empresa, permitirán bajar las tasas de siniestralidad laboral», afirmaron,

En el caso de la fábrica Sierra Sur, el ugetista recordó que el siniestro tuvo lugar alrededor de las dos de la mañana, en el turno de noche, en la zona de la extractora, donde se utiliza «hexano» como disolvente para la obtención de aceite a partir del orujo, «y aunque la causa exacta del accidente aún se desconoce, se manejan como posibles hipótesis una deflagración, pequeñas explosiones por bolsas de hexano o un incendio provocado por una fuga de este material, que es un hidrocarburo líquido, incoloro e inflamable».

Condolencias

Por su parte, CCOO consideró «indignante la falta de cultura preventiva en algunas empresas de nuestra provincia». «No basta con tener protocolos, hay que formar e informar a los trabajadores de las medidas que les pueden salvar la vida», señaló CC OO. El sindicato incidió en «la necesidad urgente de un plan de acción de prevención de accidentes, instando a las Instituciones a realizar un análisis en profundidad para poder concluir que está pasando con la siniestralidad en el trabajo en Granada». Ambos sindicatos mostraron su condolencias a familiares, compañeros y amigos de los trabajadores fallecidos.