Los accidentes laborales más trágicos de Granada

José Manuel tenía 44 años y Daniel, 33. Ambos eran de Huétor Tájar y perdieron la vida el pasado 16 de julio mientras trabajaban en ... una obra lejos de su casa, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Apenas unas semanas después, este sábado, otras dos personas fallecieron en el incendio de la aceitera de Pinos Puente. Con ellos, ya son ocho las víctimas mortales en accidentes laborales en lo que va de año en la provincia.

MÁS INFORMACIÓN Un juzgado investiga la muerte de dos trabajadores en la aceitera de Pinos Puente

El accidente laboral más dramático de la historia reciente de Granada se produjo en noviembre de 2005, en Almuñécar. Seis obreros, cinco portugueses y un español, murieron al desplomarse la cimbra del viaducto de la A-7 en el que trabajaban, desde una altura de 80 metros.

Pero es el sector de la pirotecnia, sin duda, uno de los más castigados. En septiembre de 2019, dos trabajadores de 49 y 35 años murieron en una explosión en la empresa Francisco López Franco de Guadix. Apenas un año antes, en noviembre de 2018, la deflagración de un polvorín de la pirotecnia María Angustias acabó con la vida de tres empleados.

Los antecedentes son numerosos: en 2012, la Pirotecnia Martín, en Vélez de Benaudalla, registró una explosión que costó la vida a un matrimonio. Y en junio de 2004, otras dos personas fallecieron al estallar 1,2 kilos de pólvora en una de las cuevas que la fábrica María Angustias Pérez utilizaba como almacén.

Otro accidente especialmente recordado fue el incendio que sufrió la fábrica de Ron Montero, en Motril, en 2014, donde murió un trabajador y otros dos resultaron heridos graves.

La construcción es otro de los sectores con mayor siniestralidad. Uno de los casos más trágicos ocurrió en diciembre de 2019 en Freila, cuando dos obreros murieron al derrumbarse la cueva en la que trabajaban.

Las cifras recientes reflejan la dureza de esta realidad: en 2024 se contabilizaron 14 muertes por accidentes laborales en la provincia, y en 2023 fueron 16.

Cronología de accidentes con más de dos víctimas mortales

1 27 de septiembre de 2019 Gudix Dos trabajadores de la pirotecnia Francisco López Franco mueren en una explosión

2 12 de noviembre de 2018 Guadix Tres personas fallecen al estallar un polvorín de la pirotecnia María Angustias.

3 7 de noviembre de 2005 Almuñécar Seis obreros mueren al desplomarse la cimbra de un viaducto en obras de la A-7

4 17 de junio de 2004 Guadix Dos personas fallecen al explotar 1,2 kilos de pólvora en un almacén de la fábrica María Angustias Pérez.