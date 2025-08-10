Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José Antonio Fernández, de 62 años, posa ante su cosecha de espárragos. Javier Martín

«No me puedo jubilar. Voy a tener que trabajar hasta que me muera»

José Antonio Fernández tiene 62 años y aún no sabe qué hará con sus ovejas y sus cultivos de olivos, almendros, espárragos y alfalfa cuando le fallen las fuerzas para trabajar

I. Gallastegui

Granada

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:05

«Supercomplicado». Así es como ve el panorama en el campo José Antonio Fernández, que vive en Chimeneas y se ha dedicado toda la vida ... a sus tierras y a sus ovejas. Tiene varias fincas de olivar, almendro, alfalfa y espárragos repartidas entre El Temple y la Vega de Granada, mitad heredadas y mitad compradas junto a su mujer, también agricultora.

