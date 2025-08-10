«A los hijos les decimos: 'Estudia y vete'. No quieren dedicarse al campo»

Enrique Alguacil, de 69 años, es un ejemplo de esa mayoría de titulares de explotaciones de la provincia –unos 24.000, según Asaja– que tienen ... en la agricultura y la ganadería una actividad complementaria a su salario en otro sector o a su pensión. Hace tres décadas heredó de sus padres y empezó a compaginar su trabajo como funcionario del Ministerio del Interior con la gestión de la tierra: una hectárea en La Zubia, otra en Ogíjares y siete de secano en Gójar. A los 65 se jubiló y hace unos años su mujer, también agricultora, falleció.

Al principio cultivó ajos, cebollas y patatas, pero requerían mucha mano de obra y tenían precios muy bajos, y los cambió por olivar ecológico, aunque vende la cosecha como aceituna convencional porque la almazara ecológica más cercana le pilla a 40 kilómetros. «Me sale más caro el collar que el perro», afirma.

Recibe unos 1.600 euros al año de ayuda a la producción ecológica y unos 2.000 de la PAC, pero hay años que no le salen las cuentas. El gasto en abonos y tratamientos, los salarios de los temporeros que le ayudan en las podas y la recogida, la Seguridad Social... «Esto no da para vivir. Como venga un año malo, te cuesta el dinero», explica. Y hay mucha inseguridad, sobre todo, con el secano: por ejemplo, hace dos años la cosecha fue malísima, pero como los precios del aceite se dispararon, ganó casi lo mismo que el año pasado.

Echar una mano

En su caso, los ingresos agrícolas son un complemento de la pensión, pero conoce a muchos profesionales que no pueden dejarlo, superados los setenta, porque no tienen a quién. «Los hijos no lo quieren porque no los hemos educado para eso. Les decimos: 'Tú estudia y vete de aquí'. Y eso hacen. Mis hijos los dos son licenciados y no se quieren dedicar a esto –explica–. Mi hijo cuando me tiene que echar una mano me la echa. Incluso mi yerno, que no tiene ni idea del campo, viene. La hija solía venir a varear, pero desde que tuvo hijos ya no».

Si la Comisión Europea mantiene su intención de excluir de las ayudas a los mayores de 65 años, Enrique pondrá la tierra a nombre de sus hijos, para no perderlas. «Para darse de alta en agricultura no hace falta ser autónomo», matiza. Abandonar sus tierras le daría pena. «Esto era de mi padre y antes, de mi abuelo. Son ya tres generaciones», dice, señalando sus olivos en este vergel de la Vega de la Zubia, con Sierra Nevada al fondo.