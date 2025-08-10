Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Enrique Alguacil, entre sus olivos en el pago del Lavadero Bajo, en la Vega de La Zubia. Javier Martín

«A los hijos les decimos: 'Estudia y vete'. No quieren dedicarse al campo»

Enrique Alguacil tiene 69 años y desde que se jubiló como funcionario cuida sus siete hectáreas de olivar ecológico. «Complementa la pensión», explica

I. Gallastegui

Granada

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:05

Enrique Alguacil, de 69 años, es un ejemplo de esa mayoría de titulares de explotaciones de la provincia –unos 24.000, según Asaja– que tienen ... en la agricultura y la ganadería una actividad complementaria a su salario en otro sector o a su pensión. Hace tres décadas heredó de sus padres y empezó a compaginar su trabajo como funcionario del Ministerio del Interior con la gestión de la tierra: una hectárea en La Zubia, otra en Ogíjares y siete de secano en Gójar. A los 65 se jubiló y hace unos años su mujer, también agricultora, falleció.

